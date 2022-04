Ce i-a spus Mihai Bobonete Adelei Popescu când camerele au fost închise! Ce nu s-a văzut în timpul podcast-ului

In articol:

Adela Popescu a fost invitată în cadrul podcast-ului lui Mihai Bobonete, acolo unde au discutat diferite subiecte, printre care și subiectul copiilor. Prezentatoarea TV are 3 copii alături de Radu Vâlcan, cel mai mic dintre ei venind pe lume în urmă cu doar câteva luni. Dat fiind faptul că este o mamă eroină, Mihai Bobonete nu s-a sfiit să-i facă și un compliment pe seama acestui lucru.

Adela Popescu este o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Are o familie minunată și o carieră de care este foarte mândră, însă cel mai bun lucru care i s-a întâmplat a fost să devină mamă nu o dată, ci de 3 ori în 6 ani. Prezentatoarea TV a povestit că nu au avut timp de pierdut și că totul s-a întâmplat foarte repede.

Nu a avut timp de respiro între perioada sarcinii și perioada alăptării, astfel că imediat după ce a terminat perioada de 2 ani în care a alăptat fiecare copil, partenera lui Radu Vâlcan a și rămas însărcinată din nou.

Citeste si: Cine este ANDREI NEACȘU, soțul Ilincăi Vandici. „Cineva ne-a făcut cunoştinţă absolut întâmplător. Am ieşit ca să ne cunoaştem şi aşa s-a înfiripat totul"- kfetele.ro

Citeste si: Bătrână din Kiev, la un pas de moarte. Incredibil ce au vrut să îi facă soldații ruși - bzi.ro

Citeste si: „Să nu îl recunoști” Răzvan Fodor, schimbare radicală la scurt timp de la zvonurile despre soția lui și Ștefan Bănică. Mesajul transmis de Irina

În această dimineață, însă, Mihai Bobonete nu s-a putut abține și a făcut și o glumă pe baza faptului că Adela Popescu a rămas însărcinată de multe ori într-un timp scurt.

„Mi-a făcut Mihai Bobonete în dimineața asta un compliment: Ești o gospodină și o făcătoare de copii minunată!”, a scris Adela Popescu pe contul personal de Instagram.

Adela Popescu [Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu, despre cât de repede a rămas însărcinată

Citeste si: "Așa arată vinovăția!" Radu Vâlcan a comis-o, iar Adela Popescu nu s-a ferit să-i ceară socoteală! Mihai Morar a reacționat imediat: "Astăzi e ziua cu cele mai multe despărțiri din an"

„Practic, cu primul copil am rămas după a treia, să-i spunem încercare, al treilea moment frumos din viața noastră intimă cât timp eu eram la ovulație. L-am născut pe primul și ne-am intrat din nou în viață la scurt timp după ce am născut.(...) Voiam să spun că am rămas de fiecar dată foarte repede. Adică n-am avut nevoie nici să rămân cu picioarele în sus, nici să mă duc la baie, deci la mine doar să nu-mi doresc. Rămân după prima, a doua, prima, a doua, că uită-te în ce situație suntem. Practiv noi ne-am dorit copii acum 6 ani și de atunci avem 3, ceea ce mă face să fac următrul calcul. 9 luni sarcina, 2 ani alăptare, următorul, 9 luni sarcina, 2 ani alăptare, 9 luni sarcina, acum 8 lnui, ăștia sunt anii”, a spus Adela Popescu în cadrul podcast-ului.