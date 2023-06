Ce i-a spus Rareș Ciciovan Georgianei Lobonț, după ce au izbucnit zvonurile despre divorț. Artista a tăcut cât a tăcut, dar nu s-a mai abținut: „Ar fi cel mai bun lucru pe care l-am putea face”

In articol:

Anul 2023 a început cu un zvon care a ținut ocupate primele pagini ale tabloidelor, căci toată lumea afla atunci că Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan vor divorța.

Ba mai mult decât atât, vestea destrămării mariajului celor doi a fost susținută la acea vreme și de declarațiile făcute de soțul cântăreței, care confirma separarea.

Georgiana Lobonț neagă orice zvon legat de așa zisul ei divorț

Însă, în cele din urmă, când Lobonț a luat cuvântul a negat totul cu vehemență și au continuat să pozeze în familia perfectă, așa cum susține că stau lucrurile acasă la ea.

Iar acum, la luni distanță de la momentul în care toți ochii erau ațintiți asupra mariajului ei, cântăreața a ales să spună cum au stat, de fapt, lucrurile la acea vreme.

Ea spune că la începutul anului, după multă muncă, familia sa a bifat vacanță după vacanță, ba chiar a renunțat la o alta, dar nu din cauza unor discuții sau situații tensionate.

„În ianuarie și februarie am fost în Maldive și în Tenerife. Am vrut să mergem și în Dubai, dar n-am mai putut, am lăsat doar prietenii să meargă. Am plătit biletele pe acolo, mi-a părut rău, dar s-a ivit să trebuiască să fim în alte părți și atunci am renunțat”, a declarat cântăreața, la un post de televiziune.

Acela fiind și momentul, deși ei erau bine, se distrau și relaxau peste mări și țări, când a ajuns viral faptul că, de fapt, își pregătesc divorțul.

Nimic mai fals, punctează Georgiana Lobonț, care recunoaște că zvonurile au afectat-o destul de mult.

Însă, a avut noroc cu Rareș, care a susținut-o și a încurajat-o să nu pună nimic la suflet, ci să continue să se axeze pe liniștea familiei lor și pe ceea ce le oferea destinația unde erau.

„Eram în vacanță, era foarte frumos și foarte bine până când au apărut acele discuții și, sincer, m-am enervat când le-am văzut, dar tot el m-a sfătuit că ar fi cel mai bun lucru pe care l-am putea face să nu intrăm în jocurile astea, să stăm relaxați și să ne vedem de vacanță, pentru că noi suntem bine și asta se vede”, a mai adăugat ea.

Acum, privind în urmă, dar și spre fanii ei, care nu știu ce să mai creadă despre căsnicia ei, Georgiana Lobonț consideră că nu mai este nimic de spus pe acest subiect, căci totul a fost și este departe de adevăr.

Fapt pentru care situația i se pare penibilă, ceea ce o face să îi fie rușine să mai iasă public și să vorbească despre ceva ce nu s-a întâmplat și nu se întâmplă.

„N-am de ce să mă feresc de nimeni, dar nici nu am ce să confirm dacă nu e adevărat nimic, adică te pun în niște situații atât de penibile, încât îți e rușine să zici că nu e adevărat”, a mai mărturisit artista.