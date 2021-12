Ce i-a spus tatăl Andreei Mantea când a aflat din ziar că a pozat goală. Vorbele dure i-au rămas întipărite în minte: "Ce-i drept, mie nu mi-e rușine nici în ziua de astăzi"

In articol:

Andreea Mantea este în prezent unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune, care se bucură de admirația a milioane de români. Însă, puțini știu că tatăl vedetei nu a fost deloc încântat de deciziile pe care Andreea Mantea le-a luat la începutul carierei.

Andreea Mantea a pozat în Playboy dintr-o neatenție

Invitată în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", vedeta Kanal D a mărturisit care a fost întâmplarea care a făcut ca ea să apară în revista pentru bărbați.

Andreea Mantea, dezvăluiri în premieră la "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Prezentatoarea emisiunii "O nouă șansă", de la Kanal D, a mărturisit că la 20 de ani a participat în cadrul unei emisiuni, Miss Playboy 2006, pentru care a semnat un contract, însă greșeala de a nu citi înaine, a costat-o ulterior. Tatăl său nu a fost deloc încântat de faptul că a pozat dezbracată.

"Ne-am împăcat de mult și avem o relație fantastică, vorbim absolut orice. Ne vedem zilnic, stămla bârfă, ne bem cafeaua împreună, punem țara la cale.

Am participatla acea emisiune și am semnat un contract. Știam că câștigătoarea, Miss Playboy va fi cea care va poza, va avea parte de acel pictorial. Pentru nimic în lume nu m-aș fi gândit eu că vreodată o să câștig acea emisiune, Miss Playboy 2006. Nu că nu am citit contractul, nici nu l-am răsfoit, cred că m-am dus la ultima pagină și am semnat. Ulyterior am aflat că nu doar locul 1, ci și locul 2, 3 și Miss Popularitate.

Eu am fost Miss Popularitate, eram atât de exclusă...eram coada. Și cu toate astea tot a trebuit (n.r. să pozeze).", a declarat Andreea Mantea în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Cum a reacționat tatăl Andreei Mantea când a aflat că a pozat într-o revistă pentru adulți

Andreea Mantea, în fața celor mai îndrăznețe întrebări în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Andreea Mantea a povestit ce i-a spus tatăl său când a aflat din ziar că a pozat goală. Vorbele lui nu le va uita niciodată.

"Nu m-am împotrivit atât de mult atunci, pentru că eu oricum eram supărată că nu sunt lăsată să-mi fac ce-mi doresc. Și am zis, aia e, îmi duc contractul la bun sfârșit. Așa am văzut lucrurile atunci. Tata nu a văzut pictorialul, în schimb a apărut în ziar. Mi-a trântit ziarul, nu cred că a avut curajul să se uite și mi-a mai zis un lucru atunci: Un om când efectiv nu mai are ce să facă în viața asta, când le-a făcut pe toate, le-a încercat pe toate, ajunge să se vândă pe el. Tu nu ai demonstrat nimic din ceea ce poți și totuși te-ai vândut. Și avea dreptate. Eu eram la început. Nu demonstrasem nimic din ceea ce pot să fac și am ales să fac acest pas greșit neștiind ce înseamnă, neștiind ce o să însemne. Ce e drept mie nu mi-e rușine nici în ziua de astăzi și nu știu dacă o să-mi fie vreodată. Nu vreau să fiu catalogată în vreun fel, dar chiar nu îmi e.", a mărturisit Andreea Mantea.

