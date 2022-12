Ce i-a transmis Lionel Messi soției sale după semifinala cu Croația! Este incredibil ce a făcut și Antonela Roccuzzo în timpul penalty-ului executat de celebrul jucător

In articol:

Argentina este în finala Campionatului Mondial din Qatar, după semifinala câștigată la scor de neprezentare cu reprezentativa Croației, (3-0), prin reușitele lui Messi (`34 penalty) și Alvarez (`39 și`69).

Lionel Messi (35 de ani), genial în Argentina- Croația 3-0, a fost desemnat, așa cum era de așteptat, omul meciului. Golul din penalty și cele două pase decisive au făcut ca starul „pumelor” să scrie istorie în Qatar. Leo l-a depășit pe Gabriel Batistuta în topul celor mai buni marcatori argentiniani din istoria Campionatelor Mondiale și a devenit primul fotbalist cu 20 de contribuții decisive la cea mai importantă competiție fotbalistică a lumii cu 11 goluri și 9 pase decisive.

Lionel Messi, declarații incredibile despre colegii din Naționala Argentinei. ”Acest grup este nebun”

Imediat după reușitele din teren, Lionel Messi s-a prezentat la microfon pentru a da primele declarații despre victoria uriașă și drumul Argentinei spre finala Campionatului Mondial din Qatar de duminică.

”Mă simt foarte bine de când am ajuns aici. Am pierdut la început (n.r.- 1-2 cu Arabia Saudită), dar le-am cerut oamenilor să aibă încredere în noi, pentru că știam ce putem. Acest grup este nebun! Am reușit să ajungem în finală și acum ne bucurăm de asta”, a declarat Messi extrem de fericit.

Lionel Messi: ”Să văd toți acești oameni și familia mea la Campionatul Mondial a fost incredibil”

Vedeta incontestabilă din Naționala Argentinei, Lionel Messi avea să continue șirul declarațiilor într-o notă emoționantă.

”Adevărul este că îmi trec multe lucruri prin cap, sunt foarte entuziasmat. Să văd toți acești oameni și familia mea la Campionatul Mondial a fost incredibil. Acum mă gândesc la familie, familia este cel mai important lucru pentru mine. Soția mea, copiii mei, părinții, frații, cu toții prezenți în tribune! Le multumesc pentru tot! Ne-a fost foarte greu, dar astăzi am trăit ceva spectaculos”, a declarat Messi pentru cotidianul Marca.

Antonela Roccuzzo [Sursa foto: Instagram Antonela Roccuzzo]

Antonela Roccuzzo, surpriză, nu a văzut penalty-ul transformat de Lionel Messi! Și-a ascuns fața în mâini

Starul argentinian a avut parte de o susținere din partea întregii familii în Qatar! În tribunele stadionului s-a aflat atât Antonela Roccuzzo (34 ani), cât și cei trei băieți, dar și părinții și frații celebrului jucător. Lionel Messi are doi frați, pe Rodrigo și Matias, dar și o soră, pe Maria. Toți l-au aplaudat în picioare pe decarul argentinian. Mai puțin, la penalty-ului din minutul 33. Atunci, Antonela nu s-a putut uita la fază.

Deși Lionel Messi bătuse deja până la acel moment două penalty-uri și o lovitură de departajare la Campionatul Mondial din Qatar, ea a fost foarte emoționată în momentul când argentinianul se afla lângă punctul cu VAR. Modelul sud-american s-a așezat pe scaun și și-a pus capul între mâini și și-a ascuns privirea. Roccuzzo nu a avut puterea să privească execuția, însă s-a rugat ca Leo să dea gol. Abia când s-a auzit vuietul tribunei, cu peste 40.000 de fani argentinieni în extaz, Antonela s-a descătușat și a aplaudat minute în șir.

Lionel Messi a doborât patru recorduri la Cupa Mondială 2022. Trei dintre acestea îi aparțineau idolului său, Diego Maradona

Antonela Roccuzzo l-a imitat pe soțul ei, iar clipul a devenit viral. ”La ce te uiți, prostule?”

Soția lui Messi, Antonela Roccuzzo, a mai fost protagonista unui moment imortalizat pe internet, de data aceasta din sferturile cu Olanda. Atunci, alături de cumnatul ei, Matias, s-a distrat copios ca urmare a reacției pe care Leo a avut-o la adresa lui Wout Weghorst, atacantul Olandei, pe care l-a făcut... „prost!”.

Chiar când Antonela și fratele fotbalistului urmăreau clipul, cei doi au fost filmați de un alt suporter. ”La ce te uiți, prostule?”, a fost surprinsă cum spune argentinianca, spre amuzamentul celor din jur. Cum era de așteptat, filmulețul a ajuns pe Tik Tok și a devenit unul dintre cele mai vizionate din ultimele 24 de ore.

Lionel Messi [Sursa foto: Facebook Lionel Messi]

Lionel Messi, anunț despre starea lui de sănătate. De ce s-a ținut de coapsa piciorului stâng în timpul meciului cu Croația? ”Am făcut un sacrificiu foarte mare”

Lionel Messi, de neoprit! E adevăratul ”rege al fotbalului” în Qatar

La Campionatul Mondial din Qatar, Lionel Messi a devenit primul jucător care înscrie și pasează decisiv în 4 meciuri diferite de la Campionatul Mondial de când Opta contorizează astfel de statistici, adică 1966. Amai făcut-o și în 2006 cu Serbia și tot anul acesta, în Qatar, cu Mexic și Țările de Jos. Cert este că, anul acesta starul lui PSG a înscris 16 goluri pentru Argentin, astfel că 2022 este cel mai productiv an al său în tricoul naționalei, peste 2012, atunci când punctase de 12 ori, astfel că, Messi își depune încă de pe acum candidatura la un nou Balon de aur. Ar fi al cel cu nr 8 din cariera sa fabuloasă.