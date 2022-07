Ce i-au găsit bodyguarzii lui Codin Maticiuc în borsetă la festivalul Neversea? I-au spus clar! „Au verificat că sunt în folie, până au dat de portofel”.

In articol:

Chiar dacă s-a făcut băiat de casă și acum e tatăl unei fetițe absolut superbe, Codin Maticiuc nu a uitat să petreacă. Cel supranumit odinioară „craiul de pe Dorobanți” și-a fiica acasa acasă și a plecat la cel mai mare festival de muzică de la malul Mării Negre, Neversea 2022, care a început joi, 7 iulie.

Timp de 4 zile și patru nopți, omul de afaceri a petrecut alături de nume importante din showbiz precum Mihai Bendeac, Anca Dinicu, dar și împreună cu Ana Pandeli, mama fetiței sale.

Ei bine, însă, pentru a putea intra în locul în care avea loc evenimentul, Codin Maticiuc a trebuit să treacă de filtrul de paznici, care au controlat în cel mai mic detaliu borseta pe care o avea după el. Iată cum a trecut de filtru!

Codin Maticiuc: „ Mi-au verificat această borsetă super amănunțit, fiecare medicament”

Ei bine, înainte să înceapă distracția, Codin Maticiuc a trebuit să fie controlat de paznicii festivalului de muzică. Acesta a intrat cu o borsetă în care bodyguarzii au găsit mai mult folii de medicamente pentru stomac, pe care omul de afaceri le luase pentru orice eventualitate. Paznicii i le-au luat și nu i le-au mai dat până când nu s-au asigurat că toate sunt sigilate în folie. Atunci când au ajuns la portofel, agenții de la pază au făcut un pas în spate, spunând că nu au voie să controleze.

„Gata, copii! Am trecut, sunt în interiorul festivalului, în spatele meu este check point-ul. Mă simt ca acasă! Vreau să vă zic că mi-au verificat această borsetuță, gentuță, ce am eu. Am o borsetă, dar nu îmi place să o port ca pe o borsetă, așa că o port precum bodyguarzii la…

Mi-au verificat această borsetă super amănunțit, fiecare medicament, am din alea de stomac, mi le-au luat, au verificat că sunt în folie, până au dat de portofel. Și le-am zis: Vreți să vă uitați în portofel? Și au zis: <<Nu, în portofel nu avem voie să ne uităm>>”, a povestit Codin Maticiuc pe rețelele de socializare.