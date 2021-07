Ce i s-a întâmplat Ancăi Pandrea la mormântul lui Iurie Darie? "Am căzut cu capul pe mormântul de marmură..."

In articol:

De doi ani, Anca Pandrea nu a mai putut merge să îi aprindă o lumânare fostului soț. Problemele de sănătate nu îi dau pace în ultima perioadă și a decis să se autoizoleze în casă și din cauza pandemiei de coronavirus.

Anca Pandrea, incident la mormântul lui Iurie Darie

Însă, cu ajutorul unei prietene, artista a reușit să meargă cu ajutorul unei prietene la locul unde înmormântat Iurie Darie. Din păcate, Anca Pandrea a avut parte de și de un mic incident la cimitir.

La un moment dat, se pare că actrița ar fi căzut cu capul pe mormântul fostului soț, însă nu a suferit vreo accidentare gravă, întrucât a reușit să pună mâna cap înainte de căzătură.

„A fost un moment ciudat, nici nu știu cum să-l descriu. De emoție că am ajuns la el, după doi ani, nu am mai fost atentă. M-am întors cu spatele și m-am agățat de trapa aia și am căzut cu capul pe mormântul de marmură. Noroc că mi-am pus mâna la cap la timp, că am căzut cu capul chiar pe colțul de la marmură. Puteam să-mi sparg capul sau să rămân acolo'', a spus Anca Pandrea, în cadrul unei emisiuni.

De asemenea, femeia susține că ar fi interpretat această căzătura ca un mesaj de la el.

Anca Pandrea și Iurie Darie[Sursa foto: Captură YouTube]

„ Am interpretat-o ca pe un mesaj de la el: Eu nu puteam merge cu metroul, am și insuficiență cardiacă și respiratorie, eu nu am mașină. Nu am mai fost de doi ani la cimitir. Abia acum m-a dus o prietenă de-a mea, Dana Ionescu', a mai adăugat aceasta.