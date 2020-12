Ce i s-a întâmplat Oanei Radu imediat după finala „Bravo, ai Stil! Celebrities”

Oana Radu a plecat din competiția „Bravo, ai Stil! Celebrities” un alt om. Artista și-a cerut scuze în finală pentru comportamentul pe care l-a afișat.

Oana Radu a recunoscut în Marea Finală „Bravo, ai Stil! Celebrities” că unele glume și replici pe care ea le-a spus de-a lungul emisiunii nu au fost potrivite contextului în care se afla. Din acest motiv, ea a ținut să stea de vorbă cu fanii ei din mediul online și să-și ceară scuze față de ei, dar și să le povestească cum a concluzionat că a greșit.

Oana Radu: „Am câștigat un alt un om care încă nu sunt”

Artista a spus că abia în momentul în care au început să se difuzeze emisiunile și-a dat seama de comportamentul ei greșit.

„Deși pare ciudat, a trebuit să-mi cer scuze față de unii oameni. Atunci când vezi unele lucruri din interior doar ți se pare că e perfect ce faci. Eu chiar am câștigat. Am câștigat un alt un om care încă nu sunt, dar vreau să devin. În viață orice om poate să fie cea mai bună versiune a lui dacă vrea cu adevărat”, a spus Oana Radu pe Instastory, după marea finală „Bravo, ai Stil! Celebrities”.

Însă imediat după ce și-a cerut scuze în fața publicului, Oana Radu a povestit cum a lucrat karma pentru ea.

„Fix după ce am plecat de la emisiune, am primit un e-mail. La un moment dat, la începutul anului, un băiat a făcut câteva articole neplăcute despre mine în care spunea că știe foarte multe lucruri despre viața mea privată, despre cum am slăbit, despre relația cu Alin, prietenia mea cu Doddy. M-a atacat cumva gratuit pentru că eu nu-i făcusem nimic..."