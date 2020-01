Italianul Francesco Thiela a promis răzbunare, în timp ce femeia își vede, liniștită, de viața și de make-up – marea ei pasiune pe care a transformat-o în profesie.

Ea câștigă destul de bine din servicii de machiaj profesionist, solicitările fiind atât de mari, încât lucrează doar cu programări. În plus, Simona colaborează cu o televiziune națională, pentru o emisiune în care transforma total vedetele

Ei bine, pe contul ei de pe o rețea de socializare, frumoasa Simona a anunța că... s-a apucat de o afacere. Ea promoveaza o noua rețea de socializare: “Bună fete frumoase! Ținând cont că, facebook a devenit putin plictisitor pentru foarte multe persoane inclusiv pentru mine, eu am hotarat sa-mi creez propiul canal de publicitate gratuit și socializare in Cam.TV. Pentru cei care nu stiu ce este Cam.tv : Cam Tv este cel mai nou canal de socializare gratuit gen facebook, Instagram... unde poti socializa, se pot face vânzări, publicitate, poti publica tot ce-ti apartine, iti poti dezvolta toate pasiunile pe care le deții, se pot face schimb de like-uri si ce este cel mai frumos este ca toate like-urile iti vin plătite (1 like = 1 cent) . Important, in momentul înregistrării, trebuie să-ti certifici (comfirmare) canalul prin email si nr tel . Fiecare persoană poate avea doar un singur profil ! Va astept cu drag si cu un nou concurs in viitor si foarte multe trucuri pt un make-up perfect!”, a scris Simona pe pagina ei de Facebook.

Practic, Simona Mărgăian încearcă să promoveze în România această nouă rețea de socializare, o alternative la Facebook sau la Instagram. Nu de alta, dar dacă reușește să aducă mai mulți prieteni care se înscriu pe această rețea, ea are șanse să primească ddin ce în ce mai multe like-uri la postări, like-uri care se transformă în bani reali.

Mai mult decât atât, frumoasa femeie susține că, pe această rețea, și-a creat propriul ei canal de publicitate, cel mai probabil pentru promovarea serviciilor profesioniste de make-ul pe care le oferă. Toate acestea, dincolo de fapturi că socializările în sine, fie ele și virtuale, rămân în aria de interes a Simonei.

Smona Mărgăian, românca acuzate că a sedus un italian și l-a lăsat falit, s-a fotografiat alături de numeroase vedete

Jurnaliștii WOWbiz.ro au dezvăluit, zilele trecute, că frumoasa femeie s-a specializat în make-ul, domeniu de care este pasionată. Simona Mărgăian a devenit extrem de apreciată, fiindu-i solicitate serviciile atât pentru evenimente și ocazii speciale, cât și pentru show-uri tv de mare anvergură.

Ea s-a fotografiat alături de numeroase vedete pe care le-a “aranjat” pentru diverse emisiuni tv. Pare extrem de pricepută în arta deghizării, fiind capabilă, conform imaginilor postatate, să transforme cu multă ușurință și abilitate celebritățile în... persoane necunoscute.

Ce au decis procurorii în cazul româncei acuzate că i-a furat banii unui bătrân italian, după ce l-a sedus! De ce întârzie Instanta să se pronunțe

Cazul româncei Simona Mărgăian, cea care a sedus un italian înstărit, după care l-ar fi lăsat falit, a făcut multă vâlvă odată cu dezvăluirile de senzație făcute de jurnaliștii de la “Asta-i România!”, Kanal D.

Atât românca Simona Mărgăian, acuzata, și-a apărat și susținut punctul de vedere, încercând să își strige nevinovăția, cât și italianul Francesco Thiela, păgubitul, a vorbit deschis despre drama pe care o trăiește, despre cum își drămuiește fiecare bănuț și a ajuns să facă livrări în Milano, ca să poată supraviețui.

WOWbiz.ro a scris, în exclusivitate, despre faptul că, potrivit unor surse judiciare, în ciuda amplorii uriașe pe care a luat-o acest caz imediat după mediatizare, procurorii au întârziat, din motive necunoscute, să trimită dosarul în Instanță pentru a fi judecat. Toate părțile implicate așteaptă cu nerăbdare această mutare a Parchetului.

Francesco Thiela, italianul păcălit de românca Simona: “Daca voi muri, lupta va continua!”

Italianul, care a avut lumea la picioare, dar pe care dragostea pentru focoasa romanca l-a orbit, continua lupta impotriva Simonei Margaian, cea care l-a lasat fara agoniseala de o viata.

De la Milano, Francesco Thiela a oferit, anul trecut, jurnaliștilor “Asta-I România”, emisiune realizată și prezentată de Mihai Ghiță, marturii si dovezi incredibile. În interviul acordat echipei Kanal D, septuagenarul Thiela părea extrem de afectat, iar declaratiile Simonei si ale parintilor ei l-au inversunat si mai tare. Barbatul se teme ca nu va muri de moarte buna si va fi ucis, pentru ca, spune acesta, Simona l-ar fi amenintat pentru ca a denuntat-o. Cu ultimele puteri, barbatul a adus dovezi si marturii impotriva celei care i-ar fi topit nu doar inima, ci si toata averea de 780 de mii de euro. Francesco Thiela e convins ca razboiul pe care il poarta acum cu Simona Margaian va continua.

“Unicul cuvant care i se potriveste Simonei este "monstru". Un monstru, un monstru capabil de a face un gest inuman, un gest de o rautate nemaivazuta. E clar ca o femeie poate sa-ti ceara ajutor, un favor, face parte din viata asta. Dar sa ajungi la o astfel de inselatorie, nu am auzit vreodata (…) Daca voi muri, lupta va continua!”, spune italianul.

“Mi-e frica. Mi-e frica pentru ca acum nu sunt bine, am fost in spital, asa ca rezistenta mea are o limita. (…) Medicii mi-au spus ca viata pe care o am eu e sinucidere, pentru ca eu stau pe bicicleta 10 ore pe zi, in frig, in ploaie, in ninsoare, oricare ar fi vremea, eu plec cu bicicleta ca sa castig ceva ca sa am cu ce trai, ca sa-mi platesc datoriile”, a mărturisit Francesco anul trecut, în fața camerelor.