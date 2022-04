Ce îi cere Anda Călugăreanu fiicei sale, Ioana Tufaru, din lumea de dincolo: „Am dat de pomană”

In articol:

Ioana Tufaru, fiica marilor artiști Dan Tufaru și Anda Călugăreanu, a vorbit recent despre mama sa. Anul acesta se fac 30 de ani de când regretata artistă a trecut în neființă, iar fiica acesteia spune că știe că cea care i-a dat viață o veghează mereu, asta pentru că o visează frecvent, iar de cele mai multe

ori îi cere câte ceva.

După ce a fost diagnosticată cu o boală foarte grea, Anda Călugăreanu s-a stins din viață, Ioana Tufaru rămânând singură de la vârsta de 14 ani, însă fiica artistei își aduce aminte cu drag de cea care i-a dat viață, spunând că a avut o relație foarte specială cu ea.

„Eu și mama am avut o relație foarte puternică. M-a adorat. Mă alinta bubulina, căci eram grăsuță! Știa că este foarte bolnavă, a luptat, dar era foarte slăbită. Mi-a spus că ea o sa moară și să am grijă ce fac în viață. Eram acasă când a murit. A fost o tragedie, aveam doar 14 ani… Atunci m-am trezit singură pe lume.”, a mărturisit Ioana Tufaru pentru Ego.ro .

„O visez mereu că îmi cere ceva”

Ioana Tufaru a mărturisit că o visează destul de des pe mama sa, însă de cele mai multe ori aceasta îi cere câte ceva. De exemplu, în urmă cu mai muți ani, fiica Andei Călugăreanu a visat-o pe artistă că îi cerea o pătură, spunându-i în vis că îi este foarte frig. Totodată, femeia mai spune că cea care i-a dat viață îi mai cere și mâncare, apă și țigări.

Însă, cu toate acestea, Ioana Tufaru are mereu grijă să dea pomană pentru mama sa, iar de cele mai multe ori femeia a împărțit haine și mâncare.

De asemenea, Ioana a mai spus că este convinsă că mama sa o veghează, simțind-o mereu alături.

Deoarece se apropie Paștele, Ioana Tufaru a mai povestit că va face, la rândul său, pregătiri pentru această sărbătoare, așa că va găti ce a văzut la ea în casă, atunci când era copil.

„O visez mereu că îmi cere ceva. Mâncare, apă, țigări. Mi-a cerut, acum câțiva ani, chiar și o pătură, cu care să se învelească acolo, că îi e tare frig. Am dat de pomană mâncare și haine. Sunt convinsă că mă veghează, o simt alături tot timpul. Se apropie Paștele, cu mama am multe amintiri. La pregătiri pentru masa tradițională nu o ajutam eu, eram prea micuță. De Iepuraș, ea mă răsfăța cu daruri, hăinuțe și dulciuri. De Paște voi găti și eu ce am văzut la noi în casă, pe masă vom avea ouă vopsite, salată, miel, ciorbiță!”, a mai spus Ioana Tufaru.

Fiul Ioanei Tufaru va merge la școală din toamnă

Luca, fiul Ioanei Tufaru, are o relație foarte frumoasă cu fiul ei, iar aceasta a povestit că din toamnă micuțul va începe școala. Nepotul Andei Călugăreanu este un băiat foarte deștept, căruia îi place să învețe, iar Ioana Tufaru promite că fiul ei va ajunge un om important.

”De Paște, îi voi lua lui Luca în dar hăinuțe, căci am depășit stadiul de jucării. De acum este băiat mare, îl pregătim de școală, în toamnă. Îi place cartea, o să-l ajut la lecții, o să am grijă să ajungă un om important”, a mai spus Ioana.