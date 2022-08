In articol:

Teo Trandafir și Mihai Mitoșeru au o prietenie de peste 20 de ani, timp în care au fost alături de celălalt în toate momentele grele pe care le-au întâmpinat.

Ce îi leagă pe Mihai Mitoșeru și pe Teo Trandafir

Iată ce îi leagă pe Mihai Mitoșeru și Teo Trandafir și cum au reușit să mențină o prietenie atât de lungă!

Mihai Mitoșeru a povestit despre ce îl leagă de Teo Trandafir și despre cum s-au cunoscut cei doi, în urmă cu aproape 20 de ani. El a mărturisit că Teo i-a fost ca o profesoară și l-a învățat mare parte din lucrurile pe care le știe în televiziune.

„Mă cunosc cu Teo Trandafir de aproape 20 de ani și am vrut să lucrăm de mai multă vreme împreună. Ea a fost într-un fel profesoara mea, pentru că atunci când am intrat eu în televiziune, ea era deja acolo, avea experiență. Am furat meserie de la ea.

Întotdeauna mi-a plăcut Teo Trandafir din toate punctele de vedere, dar în primul rând ca om, este un prieten adevărat care este oricând acolo când ai nevoie. Profesional cred că este de departe cea mai bună femeie din televiziune.

Noi am mai colaborat de-a lungul timpului, am fost des invitat la „Teo Show’, i-am fost ocazional și partener când Bursucu nu a putut fi prezent în platou, așa că pentru mine a fost o bucurie să accept această provocare”, a mărturisit Mihai Mitoșeru, conform viva.ro.

Ce îi leagă pe Mihai Mitoșeru și Teo Trandafir. Cei doi prezentatori au o relație de prietenie de peste 20 de ani [Sursa foto: Captură YouTube]

Mihai Mitoșeru s-a alăturat emisiunii Teo Show după retragerea lui Bursucu

După plecarea lui Bursucu, Mihai Mitoșeru s-a alăturat emisiunii Teo Show, de la Kanal D, unde colaborează excelent cu prietena sa de o viață. Mitoșeru a mărturisit că este o atmosferă extrem de plăcută în platouri, atât în pauze, cât și în timpul emisiunii.

„Pauzele sunt la fel ca atunci când suntem în live. Suntem la fel ca stare, glumim, este aceeași atmosferă de bună dispoziție. Bella face o mâncare senzațională și în pauze, toți, operatori, regizor de platou și reporteri, vin și mănâncă ce a gătit. Este o atmosferă foarte tare și în pauze”, a declarat Mihai Mitoșeru, pentru ego.ro.