Ce îi lipsește Laurei Bretan când nu e în România. Artista a dezvăluit cum arată viața ei când e departe de casă 

In articol:

Laura Bretan s-a bucurat de un succes încă de la vârsta de 14 ani, iar talentul său este incontestabil.

Frumoasa cântăreața are o voce de invidiat, iar în prezent se bucură de numeroase proiecte muzicale. În vârstă de 20 de ani, pentru Laura familia ocupă primul loc, mai ales că ei au susținut-o întotdeauna pe drumul muzicii.

Artista locuiește în Chicago, acolo unde petrece și o bună parte timp din timp, însă uneori i se face dor de România, iar cel mai mult îi lipsesc preparatele culinare tradiționale, salata de vinete fiind preferata ei.

Ce îi lipsește cel mai mult Laurei Bretan din România și de ce i se face dor

Laura Bretan locuiește în SUA, acolo unde nu are tot timpul acces la preparatele tradiționale românești. Artista i-a mărturisit Alexandrei Ungureanu că cel mai mult îi lipsesc bucatele noastre, sarmalele și salata de vinete fiind preferatele ei.

Citeste si: Amănunte despre concertele lui Michael Bolton în România: ”Publicul nostru îl iubește!”

Când vine în România îi place să se bucure de mâncarea noastră, dar și de arhitectura locurilor din București și de cultura românească.

„ Cel mai mult în România îmi place mâncarea. Ea îmi lipsește cel mai mult. Îmi plac sarmalele, dar vinetele sunt mmm. Sunt cele mai tari vinetele cu ceapă.

Îmi place că în România se mănâncă bine, dar în afara de asta îmi place și cultura românească. Aș vrea să învăț mai mult despre istoria României, îmi place arhitectura clădirilor din București”, a povestit ea, la Duet cu Alexandra Ungureanu.

Citeste si: Ce se mănâncă de Sânziene, sărbătoarea denumită şi Drăgaica- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Oamenii de la Chicago nu sunt foarte diferiți față de cei din țară noastră, însă pe cântăreață a surprins-o mereu modul în care se salută românii atunci când se aud vorbind aceeași limbă.

„Oamenii sunt la fel și la noi și la Chicago. Numai că aici se vorbește mai mult limba română, iar acolo se vorbesc toate limbile. Mi se pare ciudat că mă înțelege lumea când vorbesc cu mama în limba română și altcineva ne salută pe stradă”, a mărturisit ea.

Laura Bretan în timp ce cânta la Duet cu Alexandra Ungureanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum s-a schimbat viața Laurei Bretan odată cu vârsta

Recent, frumoasa artistă a împlinit 20 de ani și spune că simte presiunea de a se maturiza și a face atât de multe treburi casnice ca mama sa, când era la aceeași vârstă. În ceea ce privește succesul, încearcă să ia lucrurile pe rând și să se bucure de fiecare proiect și fiecare etapă în parte.

Citeste si: Eurovision 2019. Ester Peony, într-o rochie transparentă! România intră în concurs în această seară

„Nu m-am schimbat de la 14 ani, dar simt presiunea că trebuie să cresc. Am deja 20 de ani, mama deja făcea mâncare și tot felul de chestii la 20 de ani. Eu nu știu să fac ciorbță, nu mă pricep. Ar fi frumos să știu chestiile astea. Simt presiunea asta că trebuie să învăț și să mă maturizez” mai mărturisit Laura Bretan.

Are prieteni peste tot, dar cea mai apropiată persoană de inima ei este Esteera, sora sa.

„ Eu am făcut școala acasă și nu am fost așa apropiată de colegi(...) Acolo studiez tot muzică, dar am făcut școala online în perioada pandemiei așa că a fost mai greu să se revadă cu colegii și să se apropie de ei.(...) Îmi place să compun, dar mă frustrează faptul că nu pot să le scriu jos și aș vrea să pot să le scriu pe partituri, să știu în ce game sunt ”, a mai povestit ea.

Cântăreața Laura Bretan la Duet cu Alexandra Ungureanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Care este cea mai mare dorință a Laurei Bretan

Cariera este extrem de importantă pentru Laura Bretan, iar în prezent și-ar dori să cânte peste tot în lume. Totuși, are și un mare vis, acela de a compune muzică pentru filmele de la Hollywood.

„Îmi doresc să cânt peste tot în lume. Aș vrea să merg în turnee, îmi doresc să scot un album nou și evident să scriu cât mai multă muzică. Mi-ar plăcea, într-o zi, să scriu muzică pentru filme. Ar fi cu adevărat cool ”, a mai dezvăluit artista, în interviul acordat Alexandrei Ungureanu.

Ai un pont sau informații care pot deveni o știre? Scrie-ne pe adresa [email protected]!