Ce îi reproșează Alexandru Arșinel lui Dumnezeu! „Nu m-ai ajutat încă și te rog în fiecare zi” Ce ar face dacă mâine ar fi ultima zi din viața lui

Alexandru Arșinel este un vedetran al teatrului românesc, fiind printre cei mai apreciați și iubiți actori din țara noastră. Chiar dacă are 82 de ani, încă nu este pregătit să „tragă cortina” și continuă să joace cu aceeași pasiune cu care a urcat pentru prima dată pe

scenă. Totuși, ultima perioadă a fost destul de delicată pentru acesta și asta nu doar din cauza pandemiei de coronavirus, care a anulat mai toate spectacolele. Problemele de sănătate pare că nu-i mai dau pace lui Alexandru Arșinel, care a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale complicate în ultima perioadă.

Recent, într-un interviu, renumitul actor de teatru a dezvăluit care este singura și cea mai arzătoare dorință a sa și ce îl roagă pe Dumnezeu în fiecare zi din viața lui.

Ce i-ar spune Alexandru Arșinel lui Dumnezeu, dacă mâine ar fi ultima zi din viața lui!

Alexandru Arșinel și-a deschis sufletul în fața oamenilor și a dezvăluit care are fi ultima sa dorință. Actorul spune că tot ce își dorește de la Dumnezeu este să ca El să facă în ala fel ca Marilena, soția lui, să se simtă mai bine.

Acesta a dezvăluit ză zilnic se roagă ca starea de sănătate a femeii să se îmbunătățească, însă până acum rugăciunile sale nu au fost ascultate.

„Încercați să faceți un exercițiu de imaginație. Mâine vine Dumnezeu și zice: „Nelu, contractul pe care noi l-am semnat în 1939…” Ce i-ați spune?”, a fost întrebarea pusă de Dan Negru, într-un interviu postat pe Facebook.

„I-aș spune: „Doamne, te-ai ținut de cuvânt. Îți mulțumesc că m-ai lăsat să mă plimb în această lumea asta, și bună și rea. Și că m-ai ajutat aproape de fiecare dată să ies din încurcături. Cu un singur lucru nu m-ai ajutat încă și îți spun în fiecare zi: „Doamne, ajută-mă”. Și, te rog, ajută-mă ca a mea Marilena să se simtă puțin mai bine. Ai obligația asta pentru că sunt corect cu tine. Mă închin în fața ta, în fiecare zi, las-o pe Marilena să se simtă mai bine”, a fost răspunsul emoționant al lui Alexandru Arșinel.

Alexandru Arșinel a suferit două intervenții chirurgicale pe cord și un transplant renal

Actorul, în vârstă de 82 de ani, poate spune că anul care a trecut nu a fost unul foarte bun din punct de vedere al sănătății. A trecut prin experiența COVID-19 și și fericire nu a dezvoltat o formă gravă de boală. La finalul anului trecut, acesta a trecut prin două intervenții chirurgicale pe cord, după ce în urmă cu câțiva ani a suferit un transplant renal.

„Am rămas cu niște sechele, dar sunt optimist. Am avut acele intervenții chirurgicale pe inimă, nu a fost chiar simplu, iar acum mă resimt. Dar lucrurile vor fi bune, cred că în câteva luni va fi ceva mai bine. E important că operația a reușit, că acum sunt mai bine decât înainte și că starea mea de sănătate se îmbunătățește. V-am spus, am niște sechele, dar nu sunt grave și am motive să cred că medicii nu au greșit când mi-au spus că voi fi bine. Am avut parte de niște medici minunați” , a declarat Alexandru Arșinel pentru Fanatik.ro.