Ce îi reproșează Alexandru Mureșan Cristinei Ciobănașu, chiar și după atâta timp! Actrița a recunoscut că se întâmplă destul de des să-l pună în astfel de situații: "Eu i-am spus că nu are cum să compare"

Cristina Ciobănașu are succes atât pe plan profesional, cât și în viața personală. Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de un an alături de iubitul ei, Alexandru Mureșan, cu care se înțelege de minune. Actrița și-a găsit liniștea în brațele lui Alexandru după despărțirea de Vlad Gherman, cu care a format un cuplu timp de zece ani.

Totuși, ca în orice cuplu, există și mici probleme, pe care îndrăgostiții încearcă să le rezolve. Fosta membră a trupei „Lala Band” a povestit într-un interviu cum se înțelege cu partenerul său și a dezvăluit ce nemulțumiri există între ei, după mai mult de un an de relație. Potrivit Cristinei Ciobănașu, ea și iubitul ei sunt diferiți din multe puncte de vedere, el fiind doctor, iar ea actriță.

Cristina Ciobănașu a povestit recent, într-un interviu pentru o emisiune televizată, că ea și Alexandru Mureșan sunt destul de diferiți, lucru ce le provoacă bătăi de cap. Actrița a declarat că, spre deosebire de iubitul ei, care este o persoană foarte punctuală, ea nu prea reușește să ajungă la timp în locurile în care își propune și întârzie mai mereu la întâlniri. Potrivit frumoasei vedete, iubitul ei și-ar dori ca și ea să fie punctuală, însă Cristina consideră că de vină pentru diferențele dintre ei ar fi chiar meseriile lor.

"În relația cu iubitul tot timpul întârzii. Prietenul meu zice că, de fiecare dată când îi spun că sunt gata să ieșim din casă, din momentul ăla mai durează încă 15 minute până când plecăm cu adevărat din casă. Am nevoie de sfertul ăla de oră în care îmi caut cheile, mă asigur că am totul în geantă, îmi retușez rujul, îmi dau seama că nu mi-am pus cercei, mă întorc, am uitat să mă dau cu parfum... Este un om foarte punctual și și-ar dori să fiu și eu la fel, dar eu i-am spus că nu are cum să compare meseria de doctor cu meseria de artist", a declarat Cristina Ciobănașu, potrivit Spynews.ro.

Cristina Ciobănașu și iubitul ei, Alexandru Mureșan [Sursa foto: Instagram]

Cristina Ciobănașu le-a dat replica celor care au criticat-o pentru relația cu Alexandru Mureșan

Cristina Ciobănașu și iubitul ei, Alexandru Mureșan, au trecut prin momente dificile la începutul relației, atunci când urmăritorii actriței de pe rețelele de socializare au criticat-o pentru faptul că și-a refăcut viața prea repede după ce s-a despărțit de Vlad Gherman. Artista s-a enervat și a răbufnit după ce un internaut i-a spus că pare nefericită în noua relație și că Alexandru Mureșan nu se afișează cu ea în mediul online.

„Mi-aș dori din tot sufletul să nu mai judecați după copertă. De ce jigniți un om despre care nu știți nimic? Încerc din tot sufletul să nu o iau personal, dar îmi este peste putință când văd astfel de mesaje. Și pentru că tot întrebați de ce postez atât de puțin cu Alex, acesta este motivul, din cauza hate-ului gratuit.(...) Cred că ne-ar fi tuturor mai ușor să aruncăm așa cuvinte în stânga și în dreapta din spatele unei tastaturi, dar pentru ce? Doar ca să stricăm sufletul unui om care nu a greșit cu nimic?!(...) Am încercat cât de mult am putut să nu iau în seamă hate-ul gratuit vis a vis de noua mea relație. Vă rog frumos, cei care nu puteți accepta ideea, cei care nu puteți suporta să stați fără să judecați viața unor oameni, dați unfollow. Respect orice ființă și îmi doresc din toată inima același respect din partea voastră. Vă mulțumesc!", a spus atunci Cristina Ciobănașu.

