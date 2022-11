Ce îi reproșează Bănel Nicoliță tatălui său? Fotbalistul face mărturii dureroase despre trecut: "Când am căzut, nu a mai fost nici tata"

In articol:

Născut într-o familie de etnie romă, foarte săracă, din Făurei, jud. Brăila, Bănel Nicoliță a reușit să se impună în elita sportului rege, datorită pasiunii pentru fotbal, dar și prin foarte multă muncă. Și-a îndeplinit visul atunci când a ajuns să joace în Divizia A, în echipa de fotbal FC Steaua București, la vârsta de 19 ani.

Bănel Nicoliță, dezamăgit de tatăl lui

Bănel Nicoliță a făcut parte din generația UEFAntastica, care a dus Steaua în Semifinalele Cupei UEFA, este deținătorul medaliei “Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu una și două barete, și este al doilea stelist ca număr de meciuri în competițiile europene, după Marius Lăcătuș.

Bănel Nicoliță va fi mereu o emblemă a țării noastre, un brand important în categoria fotbalului românesc. Pe lângă cariera impresionantă, Bănel are și o poveste de viață cutremurătoare. Singura care i-a fost alături de la început până la final a fost și este mama sa, pe când tatăl l-a făcut mai mult să sufere decât să zâmbească. Invitat la Fiță cu Adiță, emisiunea moderată de Adiță Voicu, fotbalistul și-a deschis sufletul și a spus ce i-ar reproșa tatălui său, dar și ce l-a rănit profund, în ultima perioadă.

"Nu îi reproșez nimic tatălui meu. Tot ce a făcut e alegerea lui. În primul rând, eu nu îmi judec părinții, nu i-am judecat niciodată și nu mi-a fost rușine să ies cu ei sau să vorbesc despre familia mea. Dacă taică-miu a ales să facă niște greșeli față de noi copiii lui, a fost alegerea lui. Noi nu avem niciun drept să îi judecăm. Vă spun ceva ce nu am spus la nimeni. De când am căzut, tatăl meu care mi-a dat viață, nu a venit o dată să îmi spună 'Bă, ești ok?' Când eram eu la Steaua mă suna non-stop să le dau bani, nu a mai fost problemă că ăla e prost și ăla e nu știu ce... Când am căzut, nu a mai fost nici tata. Singurii care au rămas au fost câțiva prieteni adevărați și mama mea, care a plâns zi de zi când mă vedea la Făurei că mă chinui.", a declarat Bănel Nicoliță.

Bănel Nicoliță, povești dureroase din copilărie, despre mama lui

Bănel Nicoliță își iubește nespus mama și oricui povestește un moment din copilărie în care aceasta a făcut sacrificii pentru el și frații lui îi dau lacrimile instant. Celebrul fotbalist și-a adus aminte cum "țiganca", așa cum o poreclește, nu mânca nimic și aștepta să se sature cei mici.

"Mama s-a chinuit cu 6 copii și nu a plecat. Ne spăla pe toți. Mama nu s-a gândit nicio secundă să își refacă viața. Mama nu a vrut nimic. A vrut doar să ne vadă pe noi bine, să stea cu noi, să ne vadă zi de zi, să ne ducă la o școală. Ce mâncare la ceaun? Făcea 5 ouă la 10 inși. Mâncam toți câte puțin. Cine prindea prindea, cine nu, la revedere. Ea nu mânca. Dacă mai rămânea puțin, întingea puțin acolo și se culca.", a mărturisit Bănel Nicoliță, la Fiță cu Adiță.

