Cătălin Cazacu a ajuns celebru în România după ce a participat la Exatlon. Nu a fost el marele câștigător, însă asta nu i-a afectat deloc succesul la femei. Este unul dintre cei mai doriți burlaci din România.

Întrebat cum ar trebui să arate femeia care să-l facă se renunțe la viața de burlac, Cătălin Cazacu a oferit un răspuns surprinzător.

„Cred că au trecut foarte multe primăveri, tot mai multe seturi de tocuri prin inima și creierul meu, care au lăsat niște urme adânci; și, probabil, cine poate să le acopere va reuși să mă „îmblânzească”, a declarat el pentru Ciao.

Fostul concurent de la Exatlon spune că de multe ori nu știe ce văd femeile la el. „Frumusețea nu este punctul meu forte, și atunci trebuie să compensez cu alte lucruri; faptul că am glume bune ajută în economia situației”, a mai spus el pentru sursa mai sus citată.

„Cash Taxi” cu Cătălin Cazacu, la Kanal D, a început din 6 iunie

In acest show foarte antrenant, plin de umor, concurentii se vor bucura in continuare de premii si surprize de tot felul, in timpul unei calatorii cu taxiul condus chiar de Catalin Cazacu, cel mai indragit si generos „taximetrist”.

Trecatori obisnuiti devin pasageri-concurenti odata ce accepta provocarea lansata de Cazacu de a-i duce la destinatie gratuit si de a-i „plati”, cu premii instant, daca raspund corect unor intrebari. Pe parcursul calatoriei, concurentii au parte de tot felul de suprize si sunt nevoiti sa devina creativi. Calatoria cu „Cash Taxi” devine de fiecare data una plina de neprevazut si momente memorabile, atat pentru concurenti, cat si pentru telespectatori.

„Cred ca publicul se va bucura sa reintre in „circuit” alaturi de de concurenti, din intimitatea casei; e chiar distractiv sa raspunzi la intrebarile fulger intr-un timp limitat, sa iti scotocesti in minte si sa ai tot felul de surprize J”, a spus Catalin Cazacu.

Emisiunea in care cuvintele de ordine sunt spontaneitatea si premiile a avut un succes urias in lumea intreaga, a fost difuzata in peste 50 de teritorii si a primit zeci de distinctii importante, dintre care patru trofee Daytime Entertainment Emmy.