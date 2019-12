Ce imbunatatiri ar trebui sa aiba o masina second hand

Daca vrei sa-ti cumperi o masina la mana a doua, stii sigur ca dotarile acesteia ii vor afecta pretul. Prin urmare, trebuie ca ele sa fie alese cu grija. Desi nu este necesar sa achizitionezi varianta extra-full a unui autovehicul, unele dotari ii vor mari gradul de confort si siguranta. Iata cateva dintre acestea!

Sistemul de asistenta la parcare

Senzorii de parcare identifica cand masina se apropie de un alt vehicul sau de un obstacol! Soferul este in acest timp atentionat de asta printr-un display si un semnal acustic, care se amplifica treptat. Procesul acesta se bazeaza pe ultrasunete! Ele pleaca din emitator si se duc pana loveste masina un obstacol, dupa care se intorc si intra in receptor. Iar o unitate de control masoara distanta parcursa de fiecare unda, stiind cu precizie cand aceasta se apropie de un obiect strain. De-a lungul timpului s-au creat si sisteme care arata o imagine mai avansata. De exemplu, pe unele masini sunt disponibile camere pentru marsarier si poti sa vezi exact cat de aproape se afla gardul sau stalpul langa care vrei sa parchezi sau in ce parte sa misti masina pentru a-l ocoli.

Tehnologia Tempomat

A fost dezvoltata inca din 1945 si reprezinta un sistem de asistenta inteligenta pentru controlul vitezei! Tehnologia Tempomat permite soferului sa seteze o viteza ce va fi pastrata de masina. Aceasta va ramane constanta, fara sa mai fie nevoie sa calci acceleratia. Astfel, iti va fi mai usor sa inaintezi in trafic, in special cand circuli bara la bara si trebuie sa fii atent cum apesi pedalele. Singurul lucru de care trebuie sa ai grija este sa te incadrezi in limitele legale. Din fericire, sistemul de recunoastere a indicatoarelor rutiere este cel care detecteaza automat limita de viteza curenta cand este activ, apoi ajusteaza setarea vitezei maxime a autovehiculului la limita respectiva.

Sistemul de navigare integrat

Costurile unui sistem GPS integrat in calculatorul de bord sunt deobicei ridicate! Din fericire, din ce in ce mai multe masini la mana a doua vin la pachet cu aceasta dotare. Avantajul unui sistem de navigare este unul de design si functionalitate, mai ales ca include deobicei un display mai generos decat cel oferit de dispozitivele mobile. Daca navigatia integrata ti se pare prea scumpa, poti achizitiona si un dispozitiv portabil. Acesta va avea pretul de achizitie mai mic, dar tine cont ca si acuratetea lui va fi mai scazuta. In plus, trebuie sa cumperi si harta, indiferent ca vrei una pentru toata Europa sau doar pentru Romania.

Airbaguri laterale si cortina

Airbagurile frontale au devenit o optiune standard pentru toate masinile produse in ultimii ani! Dar daca vrei un autovehicul care sa prezinte mai multa siguranta, alege un model care sa aiba si airbaguri laterale. Acestea sunt localizate in spatarele scaunelor si se declanseaza pe partea impactului, pentru a-ti proteja capul in caz de accident. Airbagurile cortina functioneaza intr-un mod similar, singura diferenta fiind ca acestea sunt create pentru a proteja corpul.

Sistemul de pastrare automata a benzii

In acest sistem se utilizeaza o camera orientata in fata, care detecteaza cand esti pe cale sa iesi in mod accidental de pe banda ta. Esti avertizat daca faci acest lucru, printr-o vibratie a volanului si prin afisarea unui indicator pe ecran. De asemenea, ai la dispozitie si asistenta pentru cuplul de directie, ceea ce te ajuta sa revii mai usor pe banda corecta. De multe ori, poti comanda acest sistem impreuna cu cel de franare automata si cel de detectare a unghiului mort. Astfel, iti va fi mai usor sa conduci pe autostrada si pe alte suprafete rutiere cu mai multe benzi.

Cum sa alegi masina second hand potrivita

Fie ca preferi sa cumperi masini sh la licitatie, de la dealeri autorizati sau de la fosti proprietari, trebuie sa tii cont de optiunile cu care acestea vin la pachet. Unele imbunatatiri precum recunoasterea vocala nu sunt atat de utile precum suna. Opteaza intotdeauna insa pentru cateva sisteme precum cele mentionate mai sus. Acestea vor ridica gradul de siguranta al autovehiculului si te vor ajuta sa conduci intr-un mod mai confortabil!