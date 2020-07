In articol:

Cristi Borcea are planuri mari de când a ieșit din închisoare, după condamnările primite din partea instanțelor de judecată în două dosare de amploare. Fostul acționar al lui Dinamo a achiziționat pachetul majoritar al firmei lui Gigi Nețoiu, societate care își desfășoară activitatea în comuna Cetate, o comună aflată la granița dintre Mehedinți și Dolj.

Afacerea înfloritoare din sudul României ce poartă pecetea lui Borcea și Nețoiu a fost devoalată de Dumitru Dragomir. Fostul președinte al LPF-ului nu s-a mai abținut și a dezvăluit cel mai nou secret al lui Cristi Borcea.

„Cristi Borcea a facut 70 de milioane de euro cat timp a fost in puscarie! Sper sa nu se supere pe mine pentru ca spun asta. Dar nu cred ca se mai intoarce in fotbal", a declarat Dumitru Dragomir, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Aroganța lui Borcea: 13,5 milioane pentru 51%

Fostul șef peste fotbalul românesc a ținut să îi mai aducă o porție de laude lui Cristi Borcea. "Acum o oră m-am văzut cu ei. Am cinat împreună. Am mâncat pui de țară, de la Cetate. Ce au ăștia acolo... Borcea și Nețoiu sunt deștepți! Sunt dați dracului. Am fost acum o săptămână acolo pentru că nu credeam. Băi fraților, sunt 2.500 de oameni care muncesc acolo. Au pământ irigat, au mașini care merg singure, tractoare. Când am fost eu acolo au cumpărat o grămadă de tiruri noi. Borcea și Nețoiu sunt sclipitori”, a spus Mitica Dragomir după o întânire avută cu Cristi Borcea.

Suma pronunțată de Dumitru Dragomir se confirmă prin investiția făcută de Cristi Borcea în afacerea de la Cetate. Conform surselor wowbiz.ro, viața la pușcărie nu i-a dăunat foarte mult lui Borcea. Fostul acționar al lui Dinamo a uitat micile neplăceri de la închisoare și a scos pentru pachetul majoritar al firmei 13,5 milioane de euro. Astfel, Borcea a preluat 51% din activele societății lui Gigi Nețoiu.

Borcea a fost încarcerat în două rânduri, între martie 2014 și iulie 2018 și între februarie 2019 și noiembrie 2019, după copndamnările primite în Dosarul tranferurilor și în Dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanța și Mamaia, dar pedeapsa primită nu i-a afectat afacerile.

Sătenii s-au dus cu terenurile la Cristi Borcea

Cei doi foști colegi acționari de la Dinamo au de gestionat o suprafață de peste 4500 de hectare, cele mai multe terenuri fiind arendate pentru o perioadă cuprinsă între 5 și 15 ani. Zona aleasă de Borcea și Nețoiu este una excelentă. Calitatea solului şi faptul că terenul se lucrează intensiv au crescut preţul terenului în zonă, astfel că un hectar de pământ costă şi 30.000 de lei la Cetate.

„În momentul de faţă, un hectar de teren se vinde cu 20.000 de lei şi sunt câţiva investitori care se luptă să cumpere aceste terenuri. Cetăţenii care lucrează pământ în arendă sunt proprietari de suprafeţe mici, au un hectar şi jumătate – două şi, de obicei, îşi vând terenurile atunci când au un necaz, un deces, o boală. Cei care le cumpără sunt investitori care s-au dezvoltat şi cu ajutorul fondurilor europene şi care au ajuns să deţină şi 2.000 de hectare de teren“, a dezvăluit Fibia Florescu, viceprimar al comunei.

Cristi Borcea, speriat de COVID-19. Și-a cumpărat sute de teste pentru coronavirus

Cristi Borcea și-a cumpărat teste pentru coronavirus, totul fiind dezvăluit de bunul său prieten, Dumitru Dragomir. „Cluburile de fotbal, dacă n-au resurse să facă testele, să meargă la Borcea, are teste fără număr, le aduce de undeva de afară. Mă cheamă şi pe mine din 3 în 3 zile, îmi zice «Tăticule, hai la mine să-ţi fac testul să vedem dacă eşti în regulă». Se testează şi el, vine Neţoiu, vin toţi la el să facă testul, deci, pe cei din fotbal, dacă vor avea nevoie, îi rezolvă Borcea fără probleme”, a mărturisit Dragomir pentru gsp.ro.

Dragomir a acceptat să explice şi cum se derulează o testare: "Te înţeapă în penultimul deget, iar sângele e introdus în acea tabletă, peste care se pune o soluţie anume. Apoi, te uiţi la el şi aştepţi să treacă acea soluţie de un indicator anume. Trebuie să treacă de jumătatea unui nivel indicat, dacă nu trece, atunci te-ai ars, ajungi direct la «Matei Balş» sau «Victor Babeş»”.

Paradoxul suprem de la Cetate. Călăul și victima, vecini gard în gard

Situația de la Cetate naște și un paradox uriaș. Un alt boier din zonă, vecin cu Nețoiu și Borcea, este Mircea Dinescu. Complexul zootehnic cumpărat de Dinescu și un garaj de tractoare și combine (fosta Stațiune de Mașini Agricole a satului) închiriat de Nețoiu sunt chiar gard în gard. Alăturarea lui Nețoiu cu Dinescu la Cetate este cu atât mai controversată dacă ne uităm în istoricul celor doi. Mircea Dinescu a fost disident în perioada comunistă, iar Gigi Netoiu a fost chiar omul desemnat de Securitate să îl fileze pe scriitor în perioada comunistă.

În aprilie 2005, Mircea Dinescu dezvăluia că Gigi Neâoiu este cel care îl fila pe timpul comunismului ți îl prezenta drept „o musculita din sistem, unul dintre securistii aia care nu ragaie la masa”.

Momentul în care s-au cunoscut a fost fixat tot de poet: „Se intampla prin ‘87-’88, iar in ‘89 a inceput sa-l urmareasca pe scriitorul Dan Desliu. Se purta frumos, n-am avut probleme cu el, chiar daca ma urmarea si cand ma duceam sa iau rosii de la piata”.

Tot Dinescu a povestit și momentul „recunoașterii” lui Neâoiu drept securistul care-l urmărea: „In 2005 m-am reintalnit cu el. Am baut un pahar cu vin si i-am zis: „Domnule, eu te cunosc pe dumneata!”. Mi-a raspuns: „Si eu va cunosc!”. Normal ca ma stia, lucrase pentru Securitate, la filaj!”.

Cine este Gigi Nețoiu?

Poreclit “Comandantul”, Gigi Nețoiu apare menționat în dosarul de urmărită al Nadiei Comăneci de la CNSAS, el fiind luat la întrebări de securiști, imediat după fuga gimnastei. Cei doi sunt apropiați, Nețoiu botezându-l în 2006 pe fiul Nadiei Comăneci, presa speculând că între ei ar fi existat în tinerețe și o idilă.



Nețoiu a fost asociat cu Luchi Georgescu în Vincon Distribution și în SC Venus Holiday 2000 SA (societate privatizată pe o sumă infimă de Dan Matei Agathon în 2001). Luchi Georgescu, care i-a fost și iubită lui Nețoiu, este o milionară a tranziției despre care presa specula că ar fi o apropiată a Danei Năstase, notează agrointel.ro.

Nețoiu a fost și acționar la Universitatea Craiova și Dinamo, postură din care a efectuat mai multe transferuri prin care a fentat statul român, declarând o valoare a tranzacțiilor mai mică decât cea reală.

La 36 de ani, în 1995, Gigi Nețoiu, ajuns la vârsta maturității, a avut și o pornire lăuntrică de a deveni slujitorul legii, absolvind Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”- specializarea drept.

A iubit și politica, fiind între 1994-2008 – membru PSD, apoi, între 2003-2008 – vicepresedinte PSD –Ilfov, după care între 2010-2012 – vicepresedinte UNPR, apoi din 15.10.2012 membru PP-DD, iar mai nou membru UNPR. Asta și pentru că e un apropiat al lui Gabi Oprea, în jurul căruia a gravitat mereu, cei doi “oameni politici” afișându-se inclusiv la nunta odraslei primarului din Cetate.

Gigi Nețoiu, sursa-cheie din politică pentru Borcea

Aflat mai mult timp pe scena politică, Gigi Nețoiu a fost nevoit să iasă după condamnarea primită în Dosarul Transferurilor. Contextul politic a ajutat, probabil, ca legătura între borcea și Nețoiu să devină mai puternică. Nețoiu și Borcea au mai achiziționat, împreună, un teren.

În Agricola East Way Distribution SRL, Nețoiu s-a asociat cu Vișan Gigi Virgil, personaj despre care ziarul Gândul scrie că ar fi fost șoferul lui Samir Sprânceană, reținut pentru returnări ilegale de TVA.

În PNG Investment Grup SRL a fost asociat cu fotbalistul Gică Popescu, condamnat și el în același Dosar al Transferurilor.

În Complex Turistic International Doi Cocoși SRL a fost asociat cu Victor Becali și ulterior cu Elena Borcea, mama lui Cristi Borcea.

În CV-ul său de la Camera Deputaților, afaceristul milionar Gigi Nețoiu a notat cu modestie că de fapt între 2005 și 2012 el a fost doar simplu jurist la Vincon Distribution.