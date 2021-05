Ce ingrediente trebuie sa contina produsele cosmetice de calitate?

In articol:

Aceste produse sunt disponibile in numeroase variante, pentru orice buget, insa nu toate ingredientele sunt benefice pentru ten sau organism.

Chiar daca majoritatea ingredientelor din cosmetice nu fac rau tenului pe termen scurt, folosirea lor indelungata nu este recomandata, intrucat devin toxice. Descopera care sunt ingredientele benefice din produsele cosmetice de calitate la care merita sa fii atenta, din randurile de mai jos!

Aloe vera

Primul ingredient benefic pentru ten pe care il poti gasi in produsele cosmetice este aloe vera. Aloe vera prezinta numeroase proprietati emoliente, antibacteriene si antiinflamatoare, cu rolul de a calma arsurile, pielea iritata sau ranile superficiale.

In plus, aloe vera este bogata in zinc, la care se adauga vitaminele E si C, cu rol de stimulare in procesul de reparare a tenului.

Argila

In creme, masti si diverse geluri de curatare se foloseste ca ingredient de baza si argila.

Acidul hialuronic

Argila este bogata in minerale si are rolul de a curata in profunzime pielea, de aceea se gaseste in special in masti, pe care femeile le folosesc pentru ten, pret de cateva minute.

Unul dintre cele mai populare ingrediente din produsele cosmetice este acidul hialuronic, care hidrateaza intens pielea, datorita capacitatii de a retine apa in organism. In plus, acidul hialuronic stimuleaza si productia de colagen, mentinand pielea ferma si elastica.

Acidul hialuronic este des inalnit in cremele anti-imbatranire, deoarece previne aparitia ridurilor. Poti sa folosesti produsele cosmetice cu acid hialuronic daca ai un ten care necesita regenerare sau daca ai leziuni la nivel cutanat.

Coenzima Q10

Un alt ingredient valoros pe care il poti gasi in produsele cosmetice este coenzima Q10, cu beneficii pentru ten. Coenzima Q10 este un antioxidant important, care actioneaza asupra radicalilor liberi si ii neutralizeaza.

Colagenul

Un ten sanatos are nevoie si de colagen, care ajuta la mentinerea supletii si tineretii pielii. Pentru ca in timp, cantitatea de colagen din piele scade, poti folosi produse cosmetice care contin colagen, fie ca vorbim despre creme sau serumuri.

Daca sunt aplicate pe tenul uscat, produsele cosmetice care contin colagen restabilesc aspectul catifelat al pielii.

Glicerina

Una dintre cele mai comune ingrediente folosite in produsele cosmetice este glicerina, cu proprietati incredibile de hidratare. Alte beneficii ale glicerinei pentru piele implica tonifierea si reducerea aspectului petelor.

Glicerina este si ingredientul potrivit pe care il poti folosi in lupta cu acneea, intrucat pot fi eliminate celulele moarte de la nivelul pielii.

Mineralele

Iti doresti un ten luminos si ingrijit, indiferent de sezon? Cauta produsele cosmetice care contin ingrediente minerale. Mineralele se gasesc des in lista de ingrediente cosmetice, care se folosesc sub forma de pulbere si sunt incorporate in creme. Datorita particulelor fine care reflecta lumina, te poti bucura de un ten sanatos.

Uleiurile benefice

In creme, uleiuri sau spray-uri pentru ten se gasesc si uleiuri, cu rol extrem de important. De pilda, uleiul de migdale bogat in vitaminile A si B, are rol de revitalizare si tonifiere a pielii. Uleiul de jojoba repara pielea crapata, in timp ce uleiul de avocado ajuta la regenerarea pielii expuse la soare.

Vitamina E

Unul dintre cei mai cunoscuti antioxidanti este vitamina E, pe care merita sa o cauti pe lista de ingrediente a unui produs. Vitamina E protejeaza impotriva fotoimbatranirii si incetineste aparitia ridurilor si a petelor pigmentare.

Vitamina C

Din gama de ingrediente esentiale pentru ten face parte si vitamina C, un alt antioxidant care se foloseste in special ca adjuvant in produsele anti-imbatranire. Vitamina C este esentiala pentru formarea colagenului.

Din gama de ingrediente esentiale pentru ten face parte si vitamina C, un alt antioxidant care se foloseste in special ca adjuvant in produsele anti-imbatranire. Vitamina C este esentiala pentru formarea colagenului.