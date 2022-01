Ce înseamnă „Big Blană” pentru TJ Miles

In articol:

TJ Miles este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri și tiktokeri de la acest moment. Românul crescut în Canada a reușit să își creeze o comunitate în mediul online într-un timp foarte scurt, ceea ce demonstrează lipiciul său la public.

Ce înseamnă pentru TJ Miles expresia „Big Blană”

Expresia „Big Blană” creată de TJ este și ea pe val, astfel că, o mulțime de oameni au început să o folosească. Iată, însă, ce spune creatorul acestei replici despre semnificația sa, dar și despre modul în care a fost concepută!

TJ Miles este unul din creatorii de conținut din România, care și-a propus să ajute la formarea unei educații mai bune a noii generații. Acesta le împărtășește periodic urmăritorilor din online povești din viața sa, iar pe baza lor, dă sfaturi și îndeamnă la mai bine. De asemenea, TJ este creatorul celei mai virale expresii de la acest moment, și anume, expresia „Big Blană”. Văzând câtă amploare a luat situația aceasta, Tj a decis să vorbească într-unul din vlogurile sale postate pe YouTube, ce înseamnă pentru el această replică și ce vrea să transmită prin intermediul ei: „Big Blană nu este doar un slogan sau un jargon, acesta înseamnă lifestyle. Big Blană a fost un cuvânt nou pentru TJ Miles, de fapt doar „blană”. Am ajuns în România și am început să aud tot felul de chestii...și blană, nu înțelegeam ce înseamnă blană. Am aflat că e o chestie bună, adică marfă, ești blană ești tare, esți mișto, ești blană. Nu, nu, nu, EȘTI BIG BLANĂ, am luat-o eu și am pus Big în fața lui Blană. Și asta e tot”.

Totodată, celebrul tiktoker a mai adăugat faptul că, expresia „Big Blană” reprezintă tot ce a acumulat el de-a lungul timpului în această viață: „Big Blană reprezintă revoluție, good vibes, respect, atitudine. Big Blană este o cultură, pe care eu am făcut-o, am adus-o aici și am numit-o Big Blană. Este tot ce am învățat eu, toate lucrurile prin care am trecut. Am împachetat frumos, am pus fundiță și s-a numit Big Blană. Acum punem pe internet, punem pe cameră și o punem la poporul românesc.”, au fost mărturiile lui TJ pentru urmăritorii de pe YouTube.

TJ Miles a avut probleme cu legea în anul 2013

TJ Miles este luat drept model de foarte mulți adolescenți din ziua de astăzi, însă, celebrul creator de conținut nu a fost dintotdeauna omul înțelept și drept de acum. Într-un interviu pentru vice.com, TJ a mărturisit că a avut probleme grave cu legea în anul 2013, după ce a fost implicat într-un caz federal. Legat de acest eveniment neplăcut din viața sa, vloggerul a mărturist că tatăl său avea bănuieli că fiul lui ar fi implicat în lucruri rele, dar mama sa nu s-a așteptat nici măcar o clipă la așa ceva. Iată declarația creatorului „Big Blană”: „Mama mea nu știe să urască, nu știe să judece, este doar iubire și iubește totul la mine. Iar când am dezamăgit-o, treaba asta m-a distrus și a însemnat începutul unei noi ere pentru TJ Miles. Am putut să văd viitorul și să văd că puteam ajunge mort sau în închisoare. Nu aveam nicio idee că pot ieși din asta, dar cumva am ieșit. Cazul ăla federal m-a zdruncinat puternic, dar sunt fericit și îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a întâmplat, sincer”. Astfel, după acel an, TJ Miles a știut că își dorește să urmeze altă cale în viață și să își facă părinții mândri de ceea ce face.

Care este numele real al lui TJ Miles

TJ Miles este un creator de conținut, afacerist, tiktoker și vlogger constănțean. Acesta nu a trăit însă pe teritoriul României, astfel că, aproape întreaga sa viață a fost trăită în Abu Dhabi și Canada. Pe numele său real, Tiberiu Ștefan Iordache, TJ a povestit pentru o emisiune TV, faptul că i s-a părut total neinteresant să se prezinte prietenilor canadieni cu numele său din buletin. În acest fel, tiktokerul a optat pentru o ajustare și a ajuns la varianta de TJ Miles. Iată întreaga poveste: „Mi-am schimbat numele pentru că în Constanța mă chema Tiberiu Iordache. Eu sunt născut Tiberiu Iordache. Dar e greu când te duci la unul Jack Harlow sau James Bond să zici „Hi, my name is Tiberiu Iordache'. „What?! Cine ești tu?'. Așa, e mai bine Miles. Miles este un nume inspirat din baschet, eu joc foarte mult baschet. Tiberiu e greu și lung, l-am făcut Tibi. Iordache e ciudat, am pus „J'. Mă chema și Ștefan, dar am schimbat, am făcut Stephan.”, au fost cuvintele sale, potrivit viva.ro

