Ce înseamnă „căsnicie deschisă", conceptul promovat de Will Smith și soția lui, Jada: „El a avut acordul soției atunci când a înșelat-o"

Will Smith a atras toată atenția asupra sa după ce l-a pălmuit pe Chris Rock la Gala premiilor Oscar, ediția a 94-a. Momentul a marcat pe toată lumea, iar furia actorului a venit după ce comediantul a făcut o glumă pe seama problemei de sănătate pe care o are soția sa, Jada Pinkett Smith.

Dacă inițial actorul părea că gusta gluma făcută de Chris Rock, acesta și-a schimbat atitudinea în câteva secunde, s-a ridicat de pe scaun și s-a dus pe scenă, acolo unde i-a dat o palmă prezentatorului

Totul a plecat de la gluma pe care Rock a făcut-o la adresa soției lui Will Smith, spunând că se așteaptă să o vadă jucând în partea a doua a filmului „G.I. Jane”, în contextul în care Jada s-a ras în cap din cauza bolii de care suferă, alopecie, această afecțiune manifestându-se prin căderea excesivă a părului și poate duce chiar la pierderea totală a părului.

„Ţine numele soţiei mele departe de gura ta spurcată!”, a

Care este relația, de fapt, dintre Will Smith și soția sa?

strigat Will Smith spre Chris Rock.

În relația lor, Will Smith și soția sa au avut parte și de evenimente care au pus sub semnul întrebării iubirea dintre ei. În cei 28 de ani de când formează un cuplu, au ieșit la iveală informații potrivit cărora Jada Pinkett Smith și-ar fi înșelat soțul cu acordul lui, iar situația este valabilă și invers.

În anul 2020, Jada a atras atenția presei după ce a declarat că a avut o relație extraconjugală cu rapper-ul August Anthony Alsina. Dintr-o simplă prietenie, cei doi au ajuns la un alt nivel, consumându-și relația cu acordul soțului său. Cu toate acestea, la un moment dat, Will Smith a negat informația conform căreia relația lor ar fi una deschisă și că niciodată nu a existat infidelitate în familia lor.

„Nu a existat niciodată infidelitate în căsnicia noastră. Jada și cu mine vorbim despre orice. Nu ne-am surprins niciodată unul pe altul cu nimic”, a ținut să specifice Smith, potrivit Daily Mail.

Într-un alt interviu mai recent, porivit Gq, Will Smith a dezvăluit adevărul despre relația sa în care a mărturisit că soția lui a crescut într-un mediu în care infidelitatea a fost permisă. Din acest motiv actorul a recunoscut că au avut numeroase discuții în care au dezbătul subiectul monogamiei și al fidelității și au ajuns la concluzia că ecuația potrivită pentru ca relația lor să fie perfectă implică și o doză de infidelitate.

Pe de altă parte, Will Smith a declarat că această formulă este cea câștigătoare pentru cuplul lor și că nu își dorește să popularizeze această idee ca fiind cea valabilă pentru toată lumea. Actorul consideră că dovada supermă de dragoste este cea în care fiecare dintre parteneri oferă doza de libertate de care are nevoie fiecare, chiar dacă acest lucru ar însemna infidelitate.

„Jada nu a crezut niciodată în căsnicia convențională”

Aceste mărturisiri ale lui Will Smith s-au bazat pe declarațiile făcute de soția sa cu privire la faptul că a avut relații intime cu un alt bărbat față de soțul său, însă cu permisiunea lui.

„Jada nu a crezut niciodată în căsnicia convențională. Ea a avut membri din familie care au avut relații atipice. Deci a crescut într-un mod foarte diferit de al meu. Am avut discuții infinite despre- ce înseamnă relația perfectă? Care este modul perfect prin care putem interacționa ca și cuplu? Și, în mare parte din relația noastră, am ales monogamia, însă nu am privit-o ca pe unica modalitate de a atinge perfecțiunea relațională.

Ne-am acordat încredere și libertate, având convingerea că fiecare trebuie să-și găsească propria cale. Iar mariajul nu poate fi o închisoare pentru noi. Și nu sugerez drumul nostru pentru nimeni. Însă experiențele avute în urma acestei libertăți pe care ne-am acordat-o unul altuia, cât și susținerea reciprocă, pentru mine este cea mai mare definiție a dragostei”, a mărturisit Will Simth.

Mai mult decât atât, în momentul în care Jada a recunoscut că nu este adepta monogamiei, Will a ținut să precizeze că nu numai ea este cea care a făcut acest pas în relația lor și că și el a avut relații extraconjugale. Vina venită de pe urma infidelității l-a măcinat o vreme, având în vedere că provine dintr-o familie care punea credința mai presus decât orice.

„Am realizat că gândurile mele nu sunt păcate și chiar dacă dau curs acelor gânduri, asta nu înseamnă că sunt un c***t”, a mai spus Will Smith.