Ce înseamnă LMAO în limba română. Internauții utilizează această prescurtare din ce în ce mai frecvent

LMAO este una dintre cele mai cunoscute prescurtări la momentul actual. Aceasta alături de multe altele, precum: LOL, IDC, DND, G2G, BRB, au devenit căi rapide de a informa persoana cu care conversezi diverse aspecte.

Ce înseamnă LMAO în limba română!

Deși, abrevierile aparțin unor termeni în limba engleză, LMAO și multele alte acronime își găsesc o semnificație în limba română. Iată, ce înseamnă LMAO, dar și câteva lucruri despre această prescurtare!

LMAO este prescurtarea expresiei englezești „Laughing My Ass Off” și este folosită atunci când o persoană dorește să exprime în scris că are o criză de râs. Atât adolescenții cât și persoanele mature au început să folosească această expresie, pentru că este la modă, sună interesant și face utilizatorul să simtă că ține pasul cu evoluția comunicării digitale. În trecut, pentru a exprima o stare de râs, oamenii foloseau acronimul „LOL” care, face referire la ceva comic, ceva ce generează râsul. Acesta provine tot din limba engleză și corespunde expresiei „Laugh Out Loud”.

Pentru a exprima un lucru și mai amuzant, internauții au introdus termenul LMFAO. Acesta vine de la sintagma „Laugh My Fu*king Ass Of”, iar în română se traduce cu expresia „a se prăpădi de râs”. LMAO și LMFAO reprezintă reacția oamenilor în zilele noastre la un video, imagine sau o informație care sunt amuzante.

Propulsarea abrevierii LMFAO s-a datorat și faptului că a existat o trupă cu același nume, formată din cântăreții Redfoo și Sky Blu. Astfel, oamenii l-au preluat mai rapid și viralizarea termenului LMFAO a fost masivă.

Prescurtările sunt din ce în ce mai folosite pe internet!

Prescurtările de cuvinte sunt la ordinea zilei în vremurile în care trăim. De la zi la zi, internauții mai viralizează câte un nou acronim. În plus, această tactică nu este folosită doar în mediul online în conversațiile cu prietenii sau în timpul jocurilor video. Atât persoanele care lucrează în domeniul IT, cât și cele din domenii precum HoReCa, Imobiliare, Vânzări etc., și-au creat propriul sistem de comunicare prin intermediul prescurtărilor, pentru a economisi timp și de a-l fructifica.

Exemple de prescurtări folosite în comunicarea cotidiană care au fost preluate din limba engleză și semnificațiile lor:

IDC- I don't care- Nu îmi pasă

IDK- I don't know- Nu știu

DND- Do Not Disturb- Nu deranja

G2G- Gotta Go- Trebuie să plec

BRB- Be Right Back- Revin imediat

JJ- Just Joking- E doar o glumă

BBL- Be Back Later- Revin mai târziu

WB- Welcome Back- Bine ai revenit

Cu toate acestea, folosirea în mod excesiv a abrevierilor poate cauza și lucruri mai puțin bune, cum ar fi faptul că putem ajunge să avem o scriere defectuoasă plină de greșeli gramaticale.