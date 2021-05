Ce înseamnă persoană non-binară. Cântăreața Demi Lovato a dezvăluit că se identifică cu această tipologie

In articol:

Cântăreața Demi Lovato a anunțat că este non-binară și că această descoperire a urmat „multe lucrări de vindecare și auto-reflectare”. După anunțul lui Demi Lovato că este o persoană non-binară, mulți se întreabă ce înseamnă acest lucru.

Cântăreața Demi Lovato a dezvăluit că este non-binară

Demi Lovato este non-binară. Artista nu se identifică cu sexul primit la naștere[Sursa foto: Captură YouTube]

Într-un videoclip pe Twitter, cântăreața pop spune că nu se identifică drept bărbat sau femeie.

„Vreau să profit de acest moment pentru a vă împărtăși ceva foarte personal. În ultimul an și jumătate am făcut unele lucrări de vindecare și auto-reflecție și, prin această lucrare, am avut revelația că mă identific ca fiind non-binară”.

Lovato a spus că încă învață ce înseamnă non-binar și nu „pretinde că este un expert sau un purtător de cuvânt” pentru comunitate.

"În fiecare zi când ne trezim, ni se oferă o altă oportunitate și șansă de a fi cine vrem și dorim să fim. Mi-am petrecut majoritatea vieții crescând în fața tuturor... ați văzut binele, răul și tot ceea ce este între ele.”

Citeste si: O îndrăgită cântăreață din România a recunoscut că este bisexuală: „Eu iubesc și bărbații și femeile”- bzi.ro

Ce înseamnă persoană non-binară

Genul este una dintre cele mai complicate experiențe umane. În timp ce mulți oameni se identifică cu sexul care le-a fost atribuit la naștere, acest lucru nu este valabil pentru toată lumea.

Persoanele care nu se identifică cu sex la naștere sunt numite transgender.

Mulți transgenderi se identifică ca bărbați sau femei, dar nu toți. O parte semnificativă a populației simte că niciuna dintre identitățile de gen nu li se potrivește. Aceste persoane sunt considerate non-binare, deoarece nu se identifică ca parte a genului binar de bărbați sau femei.

Termenul „sex non-binar” poate însemna două lucruri.

În primul rând, se poate referi la genul persoanelor care nu sunt binare, similar cu termenii „sex feminin” sau „sex masculin”. În al doilea rând, se poate referi la a face sex cu persoane care nu sunt binare.

Non-binar este, de asemenea, scris cu nonbinar și uneori scurtat la „NB” sau „enby”. Persoanele non-binare se identifică adesea și ca fiind neconforme cu genul.

Există multe identități individuale care sunt grupate sub termenul non-binar. Unele includ:

- Agender sau o persoană fără identitate de gen specifică;

- Bigender sau cineva care se identifică cu două sau mai multe sexe;

- Genderfluid sau o persoană a cărei identitate de gen se schimbă frecvent;

- Genderqueer, sau cineva cu un anumit gen care nu este un gen binar.

Persoanele transgender nu se identifică cu sexul care le-a fost atribuit la naștere, în timp ce persoanele cisgender da. Persoanele non-binare nu numai că nu se identifică cu sexul care le-a fost atribuit la naștere, dar nu se identifică deloc cu sexul masculin sau feminin.