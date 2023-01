Ce înseamnă să fii travestit în România? Rusty a povestit cum a devenit cunoscut: „Mie mi-a plăcut să îmi trăiesc viața”

In articol:

Rusty este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați performeri de travesti de la noi din țară. Acesta este actor și cântăreț de cabaret cu 15 ani de experiență și 1500 de spectacole. Acesta se bucură de o viață frumoasă și nu lasă experiențele mai puțin plăcute să îi afecteze starea de bine.

Ce înseamnă să fii travestit în România

Se simte bine în pielea sa și nu se lasă demoralizat de gurile rele.

Rusty a terminat școala de croitorie, astfel principala sa meserie este de croitor. Din fericire, bărbatul a privit peste orizont și a visat departe. Acum, Rusty este unul dintre cei mai cunoscuți performeri de travesti din România și se mândrește cu asta. Vede această profesie ca un act artistic și se bucură că poate face ceea ce îi place, fără să se lase afectat de gurile rele.

„ Ăla era un rol, un act artistic. Acest rol se dă din ce ști eu și la teatru. Depinde cum pui în valoare acest rol. Mie tot timpul mi-a plăcut să îl pun într-un rol ca de actor, pentru că mi-aș fi dorit să fiu actor sau un artist mai wow. Eu de meserie sunt croitor, fac haine, am făcut școala de croitorie și mi-a plăcut și îmi place și în momentul de față”, a mărturisit Rusty, în cadrul emisiunii „În Oglindă”.

Rusty a muncit foarte mult pentru a ajunge la performanța la care se află, însă se bucură că a luptat și nu s-a lăsat învins de niciun moment dificil în viață. Nu este un secret că în România, conceptul de a juca rolul unei persoane de sex opus este destul de tabu și de foarte multe ori este judecat, însă Rusty nu s-a lăsat învins de părerile împărțite ale persoanelor din jur și a continuat să facă ceea ce îi place mai mult.

„ Travestiul înseamnă că joci un rol de femeie, de exemplu. Mie în spectacolele mele îmi place să o imit pe Liza Minnelli, Whitney Houston, mă îmbrac în așa fel încât să fiu aproape de ele. Mai nou mi-am luat imaginea mea de artist, toate ținutele mi le fac eu”, a mai spus bărbatul.

Rusty a povestit ce înseamnă să fii travestit în România, dar și cum a devenit cunoscut [Sursa foto: Captură YouTube]

Rusty, despre cum a devenit cunoscut

Atunci când a început să facă spectacole de travesti, Rusty nu se gândea că va avea parte de un real succes și va deveni cunoscut. Bărbatul a dorit să facă doar ceea ce îi place, însă, odată cu pasiunea sa, a venit și celebritatea de care are parte acum. Acesta se bucură de viață și încearcă să trăiască fiecare moment la maximum.

„ Eu nu am vrut să devin cunoscut. Mie mi-a plăcut să îmi trăiesc viața. Așa a fost cursul vieții. După Revoluție toată lumea a vrut să se simtă bine, să se distreze. Primul show l-am făcut în anul 2000. Am făcut un eveniment într-un club, care a fost un succes real și de atunci am fost chemați în țară să facem aceste show-uri”, a povestit Rusty, în cadrul emisiunii.