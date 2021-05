Ce înseamnă semnul pe care Raluca de la Survivor îl arată înainte de a se culca. Camerele au surprins tot. Avem dovada

In articol:

Ștefan o acuză pe Raluca de falsitate și consideră că se înțelege cu băieții prin semne.

Ștefan o acuză pe Raluca că vorbește cu aliații săi prin semne

Raluca, acuzată că vorbește cu băieții prin semne[Sursa foto: Captură KANAL D]

Ștefan a surprins-o pe Raluca arătând un semn către Zanni, Cucu, Cosmin și Sebastian, în timp ce ea credea că restul dorm.

Ștefan: Vreau să confirm ceea ce a spus Andreea. Raluca în momentul de față, față de mine, are șansa să-mi demonstreze dacă este corectă și își recunoaște lucrurile pe care le face. A venit din pădure cu Andreea, au intrat în baracă, Andreea fiind cu spatele. Eram toți în baracă, Culiță dormea, Sebi, Cucu, Zanni. Cucu și Comsin stând unul lângă altul, ei vorbeau, eu stau în altă parte a bărăcii, mai lângă DElena și la picioarele lui Culiță.

Raluca și Andreea stau împreună, dorm amândouă. Când Andreea s-a întors cu spatele către Raluca, Raluca vreau să o întreb sincer și s-mi răspundă sincer, ce înseamnă acest semn către băieți și inclusiv Andreea?

Raluca, semn către băieții din echipă. Ștefan a surprins momentul[Sursa foto: Captură KANAL D]

Sebi: Eu nu am văzut asta, nu pot să confirm.

Ștefan: Știu că nu ai văzut, Zanni a văzut când Raluca a făcut aceste semne. Este șansa Ralucăi să-mi demonstreze că este corectă să spună ce înseamnă acest semn?

Raluca neagă acuzațiile aduse de Ștefan și nu recunoaște că ar fi arătat vreun semn, deși camerele au surprins momentul.

Raluca: Nu am făcut niciun semn, nu știu ce semn a văzut el. M-a întrebat Andreea...Andreea, m-ai întrebat dacă o să-l votez pe Ștefan în această seară? Da sau nu? M-a întrebat dacă te votez pe tine și pe cine votează băieții. Nu știu ce semn că nu am făcut niciun semn.

Discuții în consiliu pe tema semnului făcut de Raluca[Sursa foto: Captură KANAL D]

Ștefan: Ce mă bucur că o să vadă oamenii de acasă! Ce falsă ești! Mi-ai demonstrat că ești cea mai falsă.

Raluca: Ține-ți părerea, că nu mă interesează părerea ta!

Sebastian sare în apărarea Ralucăi. Faimoasa recunoaște semnul pe care l-a arătat băieților

Raluca recunoaște semnul arătat către băieți[Sursa foto: Captură KANAL D]

Sebastian spune că nu crede că Raluca face strategii de vot, pentru că el nu a asistat la astfel de discuții.

Ștefan: Mi-a demonstrat Raluca tot ce știam. Legat de aceste două tabere, sunt aceste două tabere. Legat de conflictul cu Zanni, nu mi -a băgat bățul prin gard, nu m-a ațâțat nimeni. Cu nimeni nu am avut niciun fel de problemă.

Sebastian: Eu nu am văzut ce a văzut Ștefan. Nu cred că Raluca putea să facă chestia asta că noi nu am discutat azi cum dăm voturile. Nu cred că ar merita să i se aducă chestia asta Ralucăi, ea nu poate de una singură să-l aducă în față pe Ștefan.

Ștefan: Tot ce am povestit legat de Raluca, într-un fel sau altul fata de lângă ea a confirmat că Raluca încerca să o convingă pe Andreea să voteze cu mine.

Între timp, Raluca și-a amintit despre ce semn este vorba.

Raluca: Am făcut un semn de Ok către Zanni, se uita la mine. I-am făcut lui Zanni, spre Sebi și Cosmin, un OK ca într-o joacă. Mi-am adus aminte despre ce semn am făcut.