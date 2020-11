Ce interese are Bianca Drăgușanu în Dubai! Informații exclusive despre afacerea pe care a pus-o la cale

Bianca Dragusanu revine pe piata, ca om de afaceri

Iar o destinație mai bună pentru afaceri combinate cu distracție pe cinste decât Dubaiul, mai ales în această perioadă, este greu de găsit, mai ales că Europa este toată sub semnul carantinei totale.

In articol:

Citeste si: Bianca Drăgușanu, decizie șocantă după ce s-a prezentat la INML! Unde a dispărut vedeta: „Sunt foarte fericită!”

Citeste si: Bianca Drăgușanu, pregătită să spună tot adevărul despre bătaia încasată! Motivul pentru care s-a prezentat la INML

Așa că, zilele trecute, Bianca Drăgușanu și-a făcut bagajele și, fără să stea pe gânduri, a zburat spre Dubai, loc în care s-a întâlnit cu o amică de-ale ei, la fel de celebră: Ramona Gabor. Invitată acolo de sora mai mică a Monicăi Gabor, Bianca Drăgușanu a ”intrat în pâine” imediat, făcând publicitate din greu parfumului pe care l-a lansat pe piață Ramona. Ba chiar mai mult, printre mesele la restaurante de superlux și distracțiile de la diverse spectacole, Bianca Drăgușanu și-a făcut timp și de afaceri.

Citeste si: Vremea joacă ping-pong cu noi. Ce temperaturi vor fi în weekend - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

Bianca Dragusanu s-a despartit de fostul partener de viata

”Bianca vrea să își extindă domeniul de business. În primul rând, caută o nouă piață pentru rochiile de mireasă pe care le vinde, problemele din România și din Europa fiind evidente, iar nunțile anulate. Așa că a decis să meargă în capitala luxului sperând că acolo va găsoi piața de desfacere necesară pentru rochiile de mireasă pe care le face și le vinde la bani grei. În al doilea rând, vrea să își diversifice afacerea, așa că vrea să devină reprezentant al unor case de parfuri, să vândă inclusiv parfumul Ramonei Gabor. Bianca se distrează și face planuri să facă bani, acum, în Dubai”, ne-a spus o sursă extrem de bine informată.

Bianca s-a despărțit de bărbatul cu care s-a iubit în ultimii doi ani

”Am decis astăzi să încep să vă spun una dintre poveștile vieții mele și mai bine zis, ultima poveste a vieții mele, care are un început, apoi un cuprins, apoi un deznodământ și un final incredibil. Stați aproape pentru că vreau să vă dau detalii în zilele ce urmează, despre fabuloasa poveste din ultimii 2 ani din viața și fabuloșii ultimii 4 ani din viața mea în care a apărut și Sofia. (...) În anumite contexte sunt foarte amuzantă, mie îmi vine să râd de ce zic eu. Eu nu mai am nimic de pierdut și vreau să vă spun care e adevărul? Bănuiți care e adevărul? Aveți idee? Aveți idee în ce context am putut să fiu mințită din nou și păcălită de două personaje penibile? Dacă vă spun de la început, v-o ia telefonul razna, o să spuneți „vai, cât de comică ești!”. Am fost întrebată de multe ori „ce-ți lipsește ție de te compromiți în situații în care ai de suferit sau imaginea ta e terfelită sau îți pierzi îndrederea în sine?”, a spus Bianca Drăgușanu despre ultima perioadă a relației cu fostul ei partener de viață.

Bianca Dragusanu revine pe piata, ca om de afaceri

”Ajunseseră să se certe din absolut orice, era o adevărată nebunie. Două zile se iubeau, era numai lapte și miere, iar cinci se certau până la epuizare, își aruncau cuvinte urâte și se urau. Și-au dat seama amndoi că nu au de ce să mai stea împreună, că, de fapt, nu îi leagă decât atracția fizică, chimia pe care o au în anumite momente. Dar și Bianca, și iubitul ei, au interese total diferite, afaceri pe alte paliere, nu au, de fapt, timp să se consume în asemenea discuții și asemenea certuri. Pentru că, să ne înțelegem, ei nu știuau să se certe așa cum se petrece într-o familie obișnuită, la ei certurile erau îngrozitoare”, ne-a explicat un apropiat de-al cuplului format dintre Bianca Drăgușanu și fostul ei iubit.