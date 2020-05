Ce inveti la cel mai nou curs Amazonienii StepUP?

Daca aveai deja in plan ideea de a deveni seller online pe platforma Amazon si abia asteptai acest curs, iata ca a venit momentul in care va incepe drumul tau spre o viata profesionala si personala asa cum ti-ai dorit dintotdeauna. Multe persoane viseaza sa fie independente financiar si sa lucreze doar pentru visul si viitorul lor, insa putine sunt cele care au succes. Tu poti face parte din procentul de oameni care isi traiesc viata asa cum isi doresc, fara a fi dependenti de un program de lucru infernal, din cauza caruia nu mai au timp si de viata personala.

In plus, chiar daca multi oameni nu cred, a fi seller pe platforma Amazon implica multe avantaje, printre care si stabilitate in cele mai dificile vremuri. Cea mai buna dovada este perioada pe care o traverseaza omenirea in aceste momente. In timpul Pandemiei de Coronavirus, vanzarile Amazon au crescut si au atins un nou record, ba chiar au dus si la angajarea a peste 200000 de persoane pentru a putea livra totul la timp.

Daca te vei inscrie la cursul Amazonienii StepUP, vei invata printre altele si cum sa alegi produsul ideal pentru tine, care sa poata fi comercializat chiar si in cele mai grele timpuri. Bineinteles ca speram ca o pandemie sa nu se mai intampla prea curand (analizand trecutul, este foarte putin probabil ca in acest secol sa mai avem parte de vreuna) insa este bine de stiut ca poti avea o afacere profitabila in orice moment.

Ce poti invata la cel mai nou curs Amazonienii StepUP?

Pentru a avea succes, cel mai bine este sa inveti de la cei mai buni din domeniu. In cazul de fata, de la selleri care au ani de experienta si care au gasit ,,reteta” care iti poate aduce si tie vanzari impresionante. De aceea, iti recomandam cursul Amazonienii StepUP. Este fondat de trei selleri de succes din Romania, care si-au dorit ca si alte persoane sa poata lucra exclusiv pentru visul lor.

Iar daca te intrebi ce poti invata la cel mai nou curs Amazonienii StepUP, in continuare o sa iti prezentam pe scurt cateva dintre conceptele principale pe care le poti aprofunda. Trebuie sa mentionam ca si dupa terminarea cursului te vei putea bucura in continuare de suport din partea comunitatii Amazonienii si de monitorizarea afacerii tale.

Cursul dureaza 12 saptamani si este impartit in 10 module ce te vor pregati pentru noul tau ,,job” de seller Amazon. Primul modul este cel de prezentare si iti este oferit imediat ce achizitonezi cursul. Acesta cuprinde informatii generale, prezentarea mentorilor, a tool-urilor folosite, detalii despre cum iti poti construi un brand, cum il poti face sa creasca si multe altele. Celalalte module vor fi lansate din 2 in 2 saptamani si cuprind informatii despre cum poti alege cel mai bun produs pentru tine, cum sa negociezi cumpararea produselor, calitatea lor, prelansare, lansare, strategii de vanzare, de promovare, monitorizare si multe altele. Vei observa ca sunt foarte multe concepte de care trebuie sa tii cont, insa sunt structurate foarte usor si nu vei avea probleme in a le intelege.

Speram ca ti-am atras atentia si ca vei lua decizia de a deveni si tu un seller Amazon de succes, urmand cursul Amazonienii StepUP!