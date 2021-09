Ce își dorește Zanni de la viitoarea iubită? Cum arată femeia perfectă în viziunea artistului: "Vreau doar să..."

In articol:

Zanni este unul dintre cele mai apreciați artiști de la momentul actual. După ce a câștigat Survivor România, cântărețul a reușit să atragă un public destul de mare de partea lui. Ba chiar mai mult, a scos piesă după piesă după revenirea în țară.

Însă, dacă pe plan profesional lucrurile arată extrem de bine, pe plan sentimental nu este totul așa cum și-ar dori.

S-a speculat, de-a lungul emisiunii Survivor România, că ar forma o relație cu Ana Porgras, însă Zanni a dezvăluit că nu și-a dorit să formeze un cuplu cu ea.

Cu toate acestea, se pare că tânărul a făcut declarații despre cum trebuie să arate femeie care să îi fure inima. Trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 28 și 35 de ani și cel mai important lucru- să îl iubească.

„Nu știu când va apărea, dacă va fi sau nu ca în poveștile acelea siropoase. Vreau doar să mă iubească, să mă împlinească.

Personal, prefer femeile mai mature, între 28 și 35 de ani, dar nu voi spune nu nici uneia de 40 de ani, dacă așa va fi să fie. Sau uneia de 20 de ani, care îmi demonstrează că știe ce vrea de la viață!”, declară Zanni, potrivit Impact.

Zanni, declarații despre prima dragoste

Faimosul a făcut niște dezvăluiri despre prima fată pe care a iubit-o și a mărturisit că a fost cu adevărat îndrăgostit și a suferit.

În legătură cu viitorul său, Zanni a spus că își dorește să aibă o familie.

„Am fost odată îndrăgostit de o fată. Nu a fost reciproc, ne-am văzut o zi două ne-am sărutat. Nu există filme să exprime ce simțeam pentru fata aia.

Și ea se vedea cu alți băieți, eu sufeream. Trei ani am suferit după ea. Și-a bătut joc de mine și aia a fost prima și ultima dată.

Eu as vrea să îmi găsesc o fată, să mă simt bine cu ea, să nu simt că sunt în plus sau că ea e in plus. Nu sunt în căutare, că nu asta e prioritatea mea, dar dacă ar fi să o găsesc nu aș avea nimic impotriva.

In viitor ma vad la casa mea, cu copii.

Deocamdata vreau sa imi gasesc un apartament, sa continui cu ce fac acum, sa fiu un exemplu bun. Cine ma judeca ca ma deraiez, scuza-ma pe mine. Incerc sa fiu intelept, sa nu judec pe mine. Se mai intampla. Asta imi doresc, sa fiu cat mai corect, cat mai intelept, sa ii iubesc pe cei din jurul meu.

Nu stiu ce o sa fac in viitor, ce o sa se iveasca”, a declarat Zanni, la Teo Show.