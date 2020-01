Gestul brutal, care a cutremurat cartierul rezidențial din Brașov, s-a pretrecut fulgerător dimineață, în jurul orei 7 și jumătate. Imaginea tatălui cu fiica de numai trei luni în brațe, prăbușiți de la mare înălțime, va bântui ca o stafie multă vreme.

Fereastra de la etajul 10 deschisă și trupurile celor doi strivite de un utilaj care trecea prin fața blocului, au înspăimântat lumea. Când s-a trezit în filmul de groază, șoferul excavatorului a sunat speriat la 112!

Șoferul: Am ieşit din şantier să îl încărcăm pe trailer şi când am ajuns aici am rămas fără motorină. Nu am ştiut ce s-a întâmplat, pentru că face zgomot şi...Băieţii care măturau drumul în spatele meu au auzit un zgomot în momentul în care am trecut eu. Şi când s-au dus la vale au găsit persoana pe jos. A fost îngrozitoare imaginea, nu m-am uitat, uitați-vă că e plin de sânge.

Citeste si: Tragedie în Brașov. Tată și fiică de 3 luni, morți după ce au căzut de la etajul 10

Spectatori muți și neputincioși la terifiantul episod au fost, ulterior, și salvatorii. Nimeni nu a putut să facă minuni. Cei doi, tată și fiică, muriseră pe loc în urma impactului.

Trist e că la scenele groaznice au fost martore soția bărbatului și cealaltă fiică a lor, în vârstă de trei ani și jumătate. Se pare că erau în altă cameră când nebunia l-a împins la extreme. Femeia a fost găsită în casă, în stare de șoc, așa că polițiștii au chemat un psiholog. Părinții bărbatului, veniți în grabă la locul nenorocirii, sunt împietriți.

Ce l-a determinat pe bărbatul din Brașov să se arunce în gol cu copilul în brațe?

Nimeni nu bănuiește ce l-a tulburat atât de tare pe bărbat de a fost în stare să pună în scenă un asemenea gest teribil. Își iubea copiii ca pe ochii din cap - spun vecinii - șocați de ce le-a fost dat să vadă și să audă.

Totuși, ceva s-a întâmplat. Cei doi soți lucrau în IT și se mutaseră recent în acest bloc nou construit. S-ar putea ca între ei să se fi iscat un conflict, spun specialiștii, iar oribila decizie, de a curma și viața lui și pe cea a bebelușului fără vreo vină, să fi fost arma de răzbunare a bărbatului.

Misterul din spatele acestei drame fără margini e departe de a fi deslușit. Ancheta e abia la început și cu toate că ipoteza principală e sinuciderea, procurorii nu exclud să fi fost vorba de un accident tragic sau chiar de o crimă.