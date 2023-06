Ce l-a sfătuit Monica Anghel pe fiul ei, după ce ea a slăbit miraculos: ”Nu vreau să îl bag la dietă”. Aviv îi calcă acum pe urme

In articol:

Monica Anghel este în lumina reflectoarelor de zeci de ani, dar în ultima vreme a trecut printr-o schimbare colosală. A slăbit zeci de kilograme, face sport, urmează o dietă echilibrată și, spun fanii ei, a întinerit vizibil.

Însă, spune ea, odată cu schimbarea ei, s-a transformat și într-un model demn de urmat pentru fiul său minor. Aviv

are doar 13 ani, dar deja îi calcă pe urme mamei sale, cu care și împărtășește același program sportiv.

Ce l-a sfătuit Monica Anghel pe fiul ei, după ce ea a slăbit miraculos [Sursa foto: Facebook ]

Monica Anghel, un exemplu pentru fiul ei

Copilul merge la sală, face înot, karate și echitație și la toate se dovedește a fi foarte bun. Nu și-a încărcat programul, spune Monica Anghel, fiind împins de la spate, ci chiar el a decis ce vrea să facă, fiind ulterior doar susținut în tot și toate.

Însă, la capitolul dietă, pentru că este doar un copil, cântăreața mărturisește că nu i-a impus vreo regulă, deși ea și-a schimbat radical meniul zilnic.

Recunoaște, însă, că îi mai dă sfaturi, îl mai atenționează cu privire la mâncarea din farfurie și încearcă pe cât posibil să îi pună pe masă doar alimente sănătoase.

„Merge cu mine, face sport. Înoată extraordinar de bine, face echitație, merge cu mine la antrenamente de 3 ori pe săptămână, iar de 2 ori pe săptămână face și karate. Face foarte mult sport. Îi mai spun câte una sau câte alta, dar nu vreau să îl bag la dietă, el este acum în creștere și nu vreau să îl privez de anumite alimente care îl ajută în dezvoltare, atât fizic, cât și psihic. Creierul are nevoie de carbohidrați, pe care îi poți lua din pâine sau din paste. Evident, îi cumpăr pâine integrală sau paste integrale. Încerc să îi dau totul cât mai sănătos, dar nu îl privez de lucrurile acestea. El este foarte înalt, dar nu este gras, este un copil foarte bine dezvoltat. Are mușchi, trebuie să și mănânce. Face sport, învață, are școală, face pian, chitară, actorie. Are un program extrem de încărcat. Nu îl pun, el vrea să facă lucrurile acestea. Am zis OK, evident că îl susțin, ca orice părinte atunci când copilul lui vrea să facă ceva. Nu știu ce o să facă mai târziu, este încă micuț, în toamnă face 13 ani. Dar este mai înalt ca mine, poartă 44 la picior și are 1,70 la aproape 13 ani, e bărbat în toată regula, a spus Monica Anghel, conform ego.ro.

Și pentru că face de toate, de la sport la artă, întrebată dacă-și dorește că fiul să îi calce pe urme și în carieră, nu doar în latura sportivă a vieții, Monica Anghel a mărturisit ce sfaturi i-a dat lui Aviv.

Deși mai este timp până-și va alege drumul profesional pe care să meargă, artista spune că și-a îndemnat copilul doar să facă lucrurile la superlativ, indiferent de domeniul ales.

Fie că va vrea să practice meserii obișnuite ori unele care-l vor duce mai sus pe scara socială, ea l-a rugat pe copil doar să-și dea silința și să se asigure că este cel mai bun în domeniul pe care și-l va alege. În rest, vrea pentru fiul ei doar sănătate, fericire și să ducă un trai echilibrat din toate punctele de vedere.

„O să vedem, nu mă gândesc la asta. (n.r. că o să se facă artist) Eu atât i-am spus: „Mamă, indiferent de ce profesie o să vrei să ai, să îți dorești să fii cel mai bun! Să faci cu plăcere ce o să faci! Dacă vrei să fii măturător de stradă, trebuie să fii cel mai bun! Dacă vrei să fii tâmplar, trebuie să fii cel mai bun tâmplar! Dacă vrei să fii profesor, trebuie să fii cel mai bun profesor!”. Eu nu îi spun copilului meu: „Trebuie să faci asta, trebuie să înveți asta, în viață trebuie să fii așa!”. Nu! Eu vreau să fie sănătos, fericit, echilibrat. Asta mi se pare cel mai important”, a mai spus artista.