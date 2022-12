Ce le-a cerut Cabral producătorilor, înainte de a pleca să filmeze în Dominicană? Nu doar Adela Popescu a impus anumite condiții: "Asta a fost discuția"

In articol:

Cabral și Adela Popescu au revenit de câteva săptămâni bune în țară, după ce au filmat în Republica Dominicană pentru reality-show-ul pe care l-au moderat împreună.

Înainte de a pleca din România, însă, cei doi au purtat o discuție serioasă cu producătorii. Dacă soția lui Radu Vâlcan le-a impus patronilor să-și ia și familia cu ea, peste hotare, nici Cabral nu s-a lăsat mai prejos. Prezentatorul TV a mărturisit, într-un interviu recent, că și el a avut o condiție, pentru a accepta proiectul.

Cabral nu ar fi plecat în Dominicană dacă familia nu l-ar fi însoțit: "I-am zis Andreei că dacă mergem toți, fac proiectul!"

Cabral a dezvăluit abia acum că și el a avut o condiție pentru producătorii reality-show-ului pe care l-a moderat alături de Adela Popescu. Exact ca și colega lui, prezentatorul nu a crezut că poate face față atât de mult timp plecat de acasă, așa că a vrut ca familia să-l însoțească în Dominicană: "Mi-a fost extrem de bine cu familia alături. Nu aș fi plecat fără ei. Sub nicio formă. Nu poți să stai atât de mult departe de familie, te pierzi. Serios. Asta a fost discuția în familie. I-am zis Andreei că dacă ea poate veni, adică să mergem toți, fac proiectul, dacă nu, nu mă bag, pentru că nu pot să plec de lângă ei.", a mărturisit Cabral, pentru ego.ro.

Cabral, alături de Andreea Ibacka și cei doi copii ai lor [Sursa foto: Instagram]

Cabral, despre colaborarea cu Adela Popescu

Cabral mărturisește că experiența trăită în Dominicană nu a fost atât de dificilă, și asta pentru că, pe lângă familie, a avut și o colegă de nădejde. El și Adela Popescu s-au completat perfect pe platourile de filmare, iar acest lucru le-a ușurat considerabil munca și a făcut ca timpul să treacă mult mai ușor: "Adela este un partener foarte tare, foarte mișto, are experiență foarte multă și de direct, și de înregistrare, și de film, și ce vrei tu, și ne-am completat foarte bine. Oricum suntem prieteni, deja îmi plăcea de ea, dar profesional am mai colaborat acum ceva ani, am mai revenit acum, după ce am mai acumulat amândoi experiență, și a ieșit foarte bine.

Seara, când aveam programul mai liber, ieșeam în stradă cu scaune și cu mese, pe cuvânt, cum vezi în filmele alea sud-americane, cu copii, cu căței, cu purcei, cu toată lumea grămadă. Mai trecea câte o mașină, mai strângeam alea, le puneam la loc. Nu aveau semințe, acolo era cu mango și cu banane.", a mai povestit Cabral, pentru sursa citată.

Cabral și Adela Popescu [Sursa foto: Instagram]