Ce le-au spus nașii lui Alin Oprea și Medanei, chiar în ziua nunții?! Artistul a dezvăluit care a fost cel mai important sfat primit de la părinții spirituali | EXCLUSIV

Alin Oprea și Medana s-au căsătorit civil la finalul anului trecut, chiar de ziua de naștere a frumoasei brunete.

În această toamnă, cei doi au făcut pasul următor, așa că au organizat cununia religioasă. Alin Oprea și Medana Medarie au avut parte de o nuntă ca în basme. Artistul și logodnica lui au avut nici mai mult și nici mai puțin de 500 de invitați la petrecere, artiști de seamă care să le cânte și 10 perechi de nași.

Luna de miere este deja foarte bine planificată, iar cei doi artiști vor pleca în două destinații exotice de poveste. Alin a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și a povestit, în exclusivitate, ce sfaturi a primit de la nași, chiar în ziua nunții, dar și care au fost cele mai emoționante momente din timpul petrecerii.

Alin Oprea de la Talisman ne-a dezvăluit și cum este pentru el și Medana viața după nuntă și dacă s-a schimbat ceva după ce au devenit soț și soție.

Cum se simt Alin Oprea și Medana, în calitate de soț și soție

Cererea în căsătorie a avut loc anul trecut, la Milano, iar la scurt timp Medana a devenit doamna Oprea. Cei doi artiști s-au căsătorit civil în mare secret în decembrie 2022.

Totul a fost organizat chiar de ziua de naștere a frumoasei brunete, așa că pentru anul acesta a mai rămas de plănuit doar cununia religioasă. Cei doi s-au ocupat ca totul să iasă perfect până în cel mai mic detaliu, astfel că au avut parte de o petrecere pe cinste.

La câteva zile după nuntă, jurnaliștii WOWbiz.ro au luat legătura cu Alin Oprea și au aflat cum se simt cei doi acum, după ce emoțiile au trecut.

"Noi ne-am simțit soț-sotie încă de la început. Faptul că între timp s-a și materializat acest vis, nu schimbă cu nimic relația dintre noi.

Am fost fericit s-o văd pe Medana cea mai frumoasă mireasă, mai ales că este pentru prima oară când îmbracă această rochie. Știam că este visul ei încă de când era fetiță și sunt mândru că eu i l-am împlinit și i-am putut dărui o nuntă de basm", a mărturisit Alin Oprea, pentru WOWbiz.ro.

Alin Oprea și Medana [Sursa foto: Facebook]

Unde vor pleca Alin Oprea și Medana în luna de miere

Cei doi soți au ales destinații de excepție pentru luna de miere. Plecările vor avea loc în curând, iar noi avem toate amănuntele! Cea care s-a ocupat, în cel mai mic detaliu, de alegerea destinației și de rezervări a fost Medana.

Alin și Medana Oprea vor merge prima oară în Thailanda, iar după se vor bucura de o plecare mai lungă în Bali.

"Vom avea o primă plecare în Tenerife, un loc preferat al Medanei, unde ne vom relaxa după un sezon foarte intens peste care s-a suprapus și organizarea unei nunti complexe. Apoi vom avea o plecare mai lungă în Bali, un spațiu magic ca istorie și spiritualitate dar și din punct de vedere al cadrului natural", a mai explicat artistul, pentru WOWbiz.ro.

Alin Oprea spune care a fost cel mai frumos moment de la nunta cu Medana

Nunta lui Alin Oprea și a Medanei a avut loc în ziua de 15 septembrie, iar totul s-a ținut la un restaurant de lux din București. Cununia religioasă și petrecerea au avut loc în aceeași zi.

Surprizele nu au lipsit de la petrecere. Nume grele au încins atmosfera pe ringul de dans, însă nici mirii nu au stat departe de microfon. Alin Oprea i-a cântat Medanei la petrecere și a compus o piesă special pentru dansul mirilor.

"Medana a fost foarte sensibilizată de piesa compusă de mine special pentru "Valsul mirilor" și de dansul cu fiul său, Darius. Eu am fost șocat de surpriza Medanei, când a cântat o arie de operă împrejurări cu marele tenor Sorin Lupu (Opera Națională Cluj). Nu am auzit-o cântând niciodată, și brusc am descoperit că am o mireasă, soprană profesionistă.

Nu vom putea uita niciodată ce nașe superbe și ce nași puternici am avut alături, ce artiști minunați ne-au bucurat cu talentul lor, ce invitați de calitate ne-au onorat invitația și în ce locație de vis s-a desfășurat evenimentul", a mai explicat el.

Alin Oprea și Medana [Sursa foto: Facebook]

Care a fost cel mai prețios sfat primit de artist și soția lui, din partea nașilor

Cuplul a avut nici mai mult și nici mai puțin de 20 de nași. Zece perechi de părinți spirituali le-au fost alături în ziua cea mare. Cei doi îndrăgostiți au avut cele mai multe perechi de nași din istoria nunților de vedete.

Mai exact, nașii cuplului au fost: Maria Dragomiroiu și Bebe Mihu; Doinița și Ionuț Dolănescu, Sorina Pintea și soțul Ovidiu Goga, Carmen și Ion Petrescu, Mirela și Elvis Năsturică, Iuliana și Ninel Alexandru, Doina și Pavel Hălmăjan, Mihaela și Daniel Moldovan.

Întrebat de jurnaliștii WOWbiz.ro care a fost cea mai importantă lecție pe care au învățat-o de la nași, Alin Oprea ne-a spus:

"Trăiți această stare de iubire, respect și unitate, în fiecare moment din viața voastră".

Alin Oprea și Medana s-au cunoscut prin intermediul lui Axinte, amândoi fiind prezenți în localul unui bun prieten al acestuia. În aceeași seară, artistul a și început să o curteze pe frumoasa brunetă.

