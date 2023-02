Ce le făcea Victor Pițurcă fotbaliștilor în cantonamente? Florin Gardoș i-a dat de gol regulile stricte: "Era combinat cu Bianca Drăgușanu. Și-a luat amendă"

In articol:

Florin Gardoș este fost fotbalist român, unul dintre cei mai buni de la Steaua, Concordia Chiajna, dar și de la Southampton, din Anglia. Florin Gardoș a vorbit în premieră despre cele mai frumoase amintiri din timpul activității la Steaua, despre cât de greu îi era în cantonamente, despre prieteni, dar și despre familie și despre cât de mult înseamnă

Florin Gardoș, povești savuroase din cantonament cu Victor Pițurcă

mama pentru el.

Florin Gardoș are amintiri memorabile la Steaua. În cadrul emisiunii Fiță cu Adiță, a povestit una dintre cele mai amuzante întâmplări din cantonament. Victor Pițurcă era antrenorul și avea regului stricte. Totul mergea bine, până când un coleg de-al lui, care era iubitul Biancăi Drăgușanu, a călcat pe bec.

"Cantonamentul a fost un coșmar. Pe lângă că era fizic foarte greu, cu trezit la 7, pe nemâncate, plecam dormind cu atocarul spre teren. Era cel mai greu antrenament la 7 dimineața. Erau regulile foarte stricte. O fază amuzantă a fost când la ora 22 se dădea stingerea seara, nu aveai voie televizor, laptop. Era obligatoriu să închizi tot și ne puneau să ne ținem cartelele pe exterior, să poată intra cine vrea în cameră. Unul dintre colegi în acea perioadă fusese într-o relație cu Bianca Drăgușanu. E vorba de Stanca, portarul. Pe la 22:15, nea Piți, pac cartela, Stanca cu laptopul în față, în direct la o emisiune TV. Regula era că laptopul era confiscat. Atunci, Stanca și-a luat amendă 500 de euro. Am făcut ședință după aceea și ne-a dat exemplul lui de așa nu.", a declarat Florin Gardoș.

Prima experiență a lui Florin Gardoș la Steaua

Florin Gardoș își aduce și acum aminte de prima experiență în cadrul echipei Steaua. Și-a sunat bunul prieten, fotbalist deja la echipa respectivă, pentru a merge împreună la antrenament, fiindcă îi era rușine. Nu i-a fost ușor să aibă în față nume grele ale fotbalului.

"A fost ceva super deosebit pentru mine, mai ales ținând cont de faptul că veneam din Liga a doua și nu cunoșteam niciun jucător din Liga 1, dar să vii la Steaua. Marele avantaj al meu era că era Eri Bicfalvi atunci la Steaua, care e tot din zonă de la mine, noi ne știam, fiind rivali la juniori atunci când eram acolo la noi în județ și știa că am semnat și că vin. Eu dormeam acolo la stadion, l-am sunat pe el și i-am zis că eu nu cobor din cameră până nu vine el în vestiar, că îmie ra rușine, eram timid. Era Tănase, Bogdan Stancu, Capetanos, Bănel. Am așteptat să vină de acasă și am intrat odată cu el.", a mărturisit Florin Gardoș, la Fiță cu Adiță.

