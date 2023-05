Ce lecție i-a oferit Ozana Barabancea fiicei sale?! Este artista o mamă strictă?! Ce a dezvăluit chiar ea: „Avem alte preocupări”

In articol:

Pe lângă faptul că se bucură de o carieră de invidita, la care unii doar visează, Ozana Barabancea se poate mândri cu cei doi copii ai săi, Gloria și Andrew. Fiica cântăreței este o domnișoară superbă, în adevăratul sens al cuvântului, și se pregătește de o nouă etapă a vieții sale.

Tânăra urmează să susțină examenul de Bacalaureat și se pregătește pentru admiterea la Conservator.

Ozana Barabancea a învățat-o pe fiica sa lecții importante și i-a oferit sfaturi valoroase înainte de a face cu adevărat față vieții.

Ozana Barabancea, lecții de frumusețe și viață pentru fiica sa

Jurata emisiunii de transformări are numai cuvinte de laudă la adresa fiicei sale. Vedeta mărturisește că tânăra este ambițioasă și își știe foarte bine drumul în viață. Studiază câte 10 ore pe zi, nu oferă atenție mediului online și muncește ca să fie admisă la falcultatea mult visată.

Ozana Barabancea i-a oferit câteva sfaturi Gloriei despre viață și frumusețe prin puterea exemplului. Artista speră că este cel mai bun model pentru adolescentă și valorile pe care i le-a insuflat să le păstreze pentru tot restul vieții sale.

“Puterea exemplului. În primul rând, igiena, căci înainte să fim frumoase trebuie să fim curate. Frumusețea ostentativă din timpurile actuale cred că este puțin agresivă. Cred că frumusețea trebuie să vină din interior. Dacă ai ceva de spus, cred că o să te faci auzită sau o să atragi atenția. Dar este un dezavantaj să faci acest lucru doar de dragul de a te băga în seamă. Ea nu are Facebook, nu are TikTok, este împotriva acestor rețele de socializare. Are, într-adevăr, Instagram. Studiază 10 ore pe zi, este muncitoare, pianistă, dă la Conservator, are BAC-ul, avem alte preocupări. Oricum, este o persoană WOW și oriunde apare se face văzută fără eforturi”, a mărturisit Ozana Barabancea, pentru ego.ro.

Ozana Barabancea nu și-a dorit niciodată să devină vedetă

Marea pasiune a Ozanei Barabancea a fost și este, în continuare, muzica. Cu toate acestea, statutul de vedetă a venit datorită talentului ei, întrucât a avut vizibilitate încă de la început. Artista se bucură că are ce să ofere publicului, iar faptul că lumea o cunoaște și o apreciază este un plus.

“Nu insist pe frumusețea fizică. A văzut la mine, de altfel, tot ce înseamnă vedetismul impus sau întâmplător din viața mea. Eu am vrut să fac o meserie, nu am vrut să fiu vedetă, a venit la pachet. A venit la pachet, nu am făcut-o special, s-a nimerit, având probabil vizibilitatea adusă de o televiziune cu care colaborez, fiind în contact direct sau indirect cu publicul. Probabil asta aduce, de la sine, bune și rele. Sunt întotdeauna oameni mai deștepți sau mai talentați ca mine, nu sunt eu miezul. Îmi văd de pătrățica mea și văd că pot să ofer foarte multe. Atâta timp cât am ce să ofer, mă bucur că pot. Când nu o să mai am ce să ofer, discutăm altfel”, a mai spus cântăreața.

Ozana Barabancea, sfaturile pe care i le-a dat fiicei sale despre viață și frumusețe [Sursa foto: Instagram]