Ce lecții importante a învățat Bianca Drăgușanu din fostele relații: „Dacă un bărbat ridică mâna la tine...”

In articol:

Nu este niciun secret faptul că Biancăi Drăgușanu îi place să-și îndeplinească toate capriciile în materie de obiecte scumpe și luxoase. A muncit foarte mult ca să ajungă la nivelul care este și să poată să-și permită stilul acesta de viață. Vedeta trăiește în puf și își asigură singură traiul acesta, fie din afacerea cu rochii, din proiectele în care este implicată sau din asocierea cu diverse branduri.

Când vine vorba despre viața profesională, Bianca Drăgușanu știe ce trebuie să facă pentru a obține profit. La fel se întâmplă și pe plan sentimental, aceasta știe ce vrea de la bărbatul de lângă ea. Vedeta spune că partenerul ideal trebuie să investească tot ce are el în ea. Pe lângă timp, pe care aceasta pune cel mai mult accentul, bărbatul care va sta lângă ea trebuie să fie și potent financiar, căci trebuie să-i îndeplinească toate dorințele.

„Mi se pare perfect normal ca tu sa investesti totul in mine. Ce este cel mai important: timpul. Nu pot sa iubesc un barbat mai putin potent financiar decat mine. Eu sunt obisnuita sa traiesc la un anumit nivel, mi-ar fi greu sa ma indragostesc de un barbat cu o masina ieftina. E superficial, stiu. Daca el la 40 de ani nu are nimic construit inseamna ca nu are nimic in cap. Scrisu corect gramatical mă înnebunește. Daca imi scrii fara virgula si fara cratima esti block peste tot”, a dezvăluit vedeta în emisiunea „În oglindă”.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Captură video ]

Bianca Drăgușanu, ce lecții a învățat din relațiile anterioare

A fost implicată în mai multe relații de-a lungul anilor și pusă în niște situații greu de imaginat. Deși nu mai vrea să vorbească despre ce a fost, Bianca Drăgușanu spune că a învățat de la foștii parteneri de viață niște lecții importante. Nu regretă relația cu niciun bărbat cu care a fost, ci doar că a iertat atunci când ar fi trebuit să pună punct relației.

„Un barbat care iti devine infidel o data si l-ai iertat, cred ca va fi infidel mereu. Un barbat care ridica mana la tine si l-ai iertat, o va face mereu. Un barbat care promite lucruri si nu se tine de ele, va repeta acest lucru. Am invatat ca oamenii nu se schimba, doar se adapteaza unor situatii si pot fi mai buni doar ca sa obtina ceva. Am invatat ca exista oameni perseverenti ca pot trece peste cadavre si pot face ravagii fara sa tina cont ca pot distruge suflete care nu le ofera decat iubire.

Eu regret ca am fost naiva si am iertat si am crezut ca oamenii se pot schimba. Fundamental, oamenii nu se pot schimba. Isi schimba doar comportamentul si adopta alte strategii pana obtin ce vor”, a explicat Bianca Drăgușanu.