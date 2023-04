Ce legătură are Kinga în cearta Cristinei cu Radu? Kinga și Radu s-au întâlnit recent: “Am știut că o să se despartă” | EXCLUSIV

In articol:

Kinga, fostă concurentă Casa iubirii sezonul 2, a vorbit despre motivul despărțirii dintre Radu și Cristina, despre relația dintre Bianca și Alexandru, dar și despre restul concurenților. Kinga ne-a dezvăluit că s-a întâlnit cu Radu de câteva ori, că locuiesc în același bloc și că ar putea avea o legătură în separarea dintre Cristina și Radu.

Tot ea, ne mărturisește că ar repeta sărutul cu Radu, că ar vrea să intre la el în apartament, dar că totuși nu procedează corect față de Cristina și ar trebui să își ceară scuze. Kinga ne dezvăluie faptul că Alexandru și Bianca nu sunt un cuplu real și că totul este o strategie.

Kinga, adevărul despre Radu și Cristina

Kinga recunoaște că recent s-a întâlnit cu Radu, pentru că sunt vecini. Să fie ea oare unul dintre motivele despărțirii? Blondina a venit în platoul WOWbiz și a spus lucrurilor pe nume.

"M-am întâlnit cu Radu, dar doar privirile, din greșeală. Eu încă aștept acel scuze din partea lui, dar încă nu are curaj. Acolo mai e ceva. El mereu râde când mă vede, am râs și eu. Cred că am fi foarte buni prieteni, nu doar vecini." , a declarat Kinga.

Kinga a vorbit și despre Cristina și se pare că aceasta i-a lăsat o impresie bună.

I-a simțit emoția când vine vorba de Radu și o crede sinceră în sentimentele față de el.

"M-a câștigat Cristina sau m-a păcălit. O văd așa foarte sensibilă și îmi place și cum vorbește. Îmi place sinceritatea ei. Am văzut când Cristina a plâns. Mi-a rupt sufletul.", a adăugat Kinga.

Kinga a anticipat despărțirea cuplului Radu și Cristina

Kinga mărturisește că se aștepta ca pe cei doi să nu îi țină atât de mult. Aceasta crede în continuare că ceva a fost putred la mijloc între Radu și Cristina.

"Eu știam că ei se vor despărți. Probabil l-a influențat cineva pe Radu. Se pare că am tras de niște sfori, dar acum vreau să se unească. O să se împace, o să vedeți. Vă zic eu. Povestea este frumoasă, dar nu și oamenii care joacă.", a mărturisit Kinga, la Culisele Iubirii.

