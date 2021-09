Ce loc de muncă avea Andrei Aradits înainte de a deveni actor? Bărbatul a dezvăluit că a fost victima unei tentative de mituire: "Sigur că nu am luat acei bani!"

In articol:

Andrei Aradits are o carieră impresionantă în actorie și a urcat, de-a lungul timpului, pe scene mari ale teatrului românesc. Cu toate acestea, puțină lume știe, de fapt, cu ce s-a ocupat vedeta înainte de a deveni actor și cu ce situații dificile s-a confruntat.

Cu ce se ocupa Andrei Aradits înainte de a deveni actor?

Andrei Aradits a dezvăluit că nu s-a gândit tot timpul la actorie, ci dimpotrivă. În tinerețe, bărbatul a mărturisit că își câștiga traiul ca președinte al unei asociații de proprietari din Colentina, unde a lucrat chiar 10 ani. Fostul jurat nu a fost niciodată atras de ipostaza de vedetă pe care a căpătat-o de-a lungul anilor, prin participarea sa la diverse proiecte.

Mai mult, Aradits a declarat că nu se mândrește în gura mare cu acest lucru, deși se bucură de notorietate de mai bine de 20 de ani: "A fi vedetă în spațiul carpato-danubiano-pontic are ceva peiorativ. Băi, vedeto! Sună într-un anume fel, nu neapărat cel mai plăcut. Dar a fi actor e altceva! Actorul are ceva mai nobil! Nu pot spune că a fi cunoscut e un lucru obositor, nu, e plăcut! Dar avantajele vin mai ales în relația cu instituțiile statului. La Fisc, spre exemplu, nu ți se mai răspunde acru, ci cu un zâmbet", a spus actorul, într-un interviu acordat Impact.ro.

Andrei Aradits, victima unei tentative de mituire

Andrei Aradits a povestit că în cei 10 ani petrecuți ca președinte al asociației de proprietari s-a bucurat din plin de muncă, dar a avut parte și de câteva situații controversate.

Actorul a dezvăluit că fost chiar și victima unei tentative de mituire, lucru care l-a revoltat destul de tare la acea vreme: "Trebuia să reparăm terasa blocului. Așa că am căutat pe internet mai multe firme, am trimis emailuri și vreo șase dintre ele au răspuns. Una dintre ele mi-a spus ceva de genul: 'Facem o propunere incipientă, ca să aprobe Comitetul, și apoi discutăm, că avem ceva pus deoparte și pentru domnul președinte, vreo 200 de lei'. Vă dați seama că dacă unui pârlit de președinte de bloc i s-a propus asta, ce chestie structurală e mita la noi. Sigur că nu am luat acei bani!", a povestit Andrei Aradits, pentru aceeași sursă.