Ce loc din România a fascinat-o pe Raluca Bădulescu? "Am mers acolo cu Cătălin Botezatu" Povești savuroase despre superstiții și tradiții cu jurata "Bravo, ai stil" | EXCLUSIV

Raluca Bădulescu este un exemplu real de ambiție și determinare.

În ce superstiții crede Raluca Bădulescu?

Vedeta Kanal D a reușit să învingă lupta cu kilogramele în plus, în urmă cu mulți, iar acum arată incredibil. Nu numai că este într-o formă fizică extraordinară, ci și emană foarte multă siguranță. Fashion icon-ul știe cum să aducă zâmbetul pe buzele tuturor, fiind mereu binedispusă, comică, sinceră și asumată.

Raluca Bădulescu este un adevărat fashion icon și iubește țara în care face modă. Vedeta a stat de vorbă cu WOWbiz și a fost mai sinceră ca niciodată. A spus totul despre superstițiile în care crede și în care nu și, cu această ocazie, le-a făcut urări și sărbătoriților de Sfântul Andrei, ziua în care se respectă multe tradiții din moși strămoși.

"Nu cred în chestia asta, deși eu am foarte multe superstiții. Printr-o minune, de superstiția asta am scăpat. Mai sunt superstiții de care am scăpat, de exemplu cea conform căreia trebuie să dormi cu busuioc sub pernă ca să îți visezi alesul. Așadar, o iau ca atare, ca pe o sărbătoare, ne bucurăm că e Sfântul Andrei și îi felicităm din tot sufletul pe sărbătoriți!", a declarat Raluca Bădulescu, în exclusiviate, pentru WOWbiz.ro.

Cum sărbătorește Raluca Bădulescu de 1 decembrie?

Dacă tot vorbim de tradiții, Raluca ne-a mărturisit că, până să crească fiul ei, an de an, era tradiție să sărbătorească Ziua Națională, în felul lor.

Iată unde mergea jurata Bravo, ai stil, alături de băiatul ei, să celebreze România.

"Pe vremuri, când era copilul mai mic, că acum are 20 de ani, nu ratam absolut nicio defilare la Arcul de Triumf. Mergeam în fiecare an, îmi plăcea. De când s-a făcut mare, de vreo 10 ani, nu am mai fost la niciun fel de defilare. De când s-a făcut copilul mai mare, uite așa, dintr-una într-alta, nu am mai apucat să mergem la parada militară, într-un cadru festiv. Dar 1 decembrie e o zi specială de care ne bucurăm în mod deosebit!", a mărturisit Raluca Bădulescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ce iubește Raluca Bădulescu la români?

Raluca Bădulescu recunoaște că are o slăbiciune pentru una dintre valorile noastre, ca români. Umorul este piesa de rezistență și, conform vedetei, nu ar trebuie să îl pierdem niciodată din esență.

"Iubesc faptul că suntem un popor deschis, un popor care strălucește din interior. Suntem un popor deștept. Știm să râdem, sa ne bucuram, să petrecem. Chiar vorbeam cu cineva de curând că toate revelioanele pe care le-am făcut în afara țării nu au avut nici pe departe farmecul pe care le-au avut cele făcute în țară. Știm să ne distrăm, să ne simțim bine. Eu cred că suntem un popor deștept.", a precizat Raluca Bădulescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Raluca Bădulescu, despre locul din România care a fascinat-o: "E mai recentă iubire a mea"

Raluca Bădulescu a vizitat aproape toată lumea, inclusiv locurile speciale din România. Are o mare dragoste când vine vorba despre orașele din țara noastră, dar și o locație care a fascinat-o atunci când a vizitat-o alături de bunul ei prieten, Cătălin Botezatu.

"Bâlea Lac! Este ceva divin. Am avut ocazia să merg acolo o singură dată cu Cătălin Botezatu, care se duce foarte des acolo. Am văzut locuri foarte frumoase în România. Acum, ultima mea dragoste este Oradea. Ador Oradea! Efectiv sunt îndrăgostită de oraș, de oameni. Așadar, cea mai recentă iubire a mea este Oradea, iar locul care m-a marcat, Bâlea Lac.", a spus Raluca Bădulescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

