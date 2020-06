In articol:

Costin Mărculescu ar fi lăsat ca un testament nescris ca prietenii săi buni, Mara Bănică și Pepe să se ocupe de înmormântarea lui. Cel puțin așa a susținut, miercuri noaptea, Mara Bănică într-o emisiune tv, precizând că Mărculescu îi spusese în urmă cu doi ani, când avusese o criză cardiacă gravă că doar în ei doi are încredere.

Totuși, joi dimineață, la INML, cumnatul lui Costin Mărculescu s-a prezentat incă de la primele ore, pentru a face toate formalitățile de ridicare a trupului neînsuflețit al actorului. Bărbatul a spus că atât el, cât și soția lui, Minerva, sora lui Costin Mărculescu, sunt șocați de vestea morții acestuia.

George, cumnatul lui Costin Mărculescu, se ocupă de înmormântarea actorului.

Totuși, se pare că în urmă cu mai mulți ani, cumnatul lui Costin Mărculescu a avut de suferit din cauza actorului. Cel puțin așa susținea Carmen Pleșea, partenera de afaceri a lui Costin Mărculescu, femeia cu care apoi acesta s-a dușmănit până la moarte.

În urmă cu câțiva ani, când securea războiului părea să fie ingropată între Carmen Pleșea și Costin Mărculescu, femeia a avut o izbucnire pe pagina sa de socializare. Se intâmpla atunci când Costin Mărculescu, abia divorțat de Ella Nae, era jignit grav de aceasta. Atunci, Carmen Pleșea, vorbind despre problemele financiare ale lui Costin Mărculescu a adus in discuție și faptul că pe vremea când avea agenția de modele, afacere care i-a adus și succesul actorului, acesta l-ar fi concediat pe cumnatul său.

”Iar si-a luat-o Mortulescu! Cand eu va spuneam ca nicio femeie (daca e femeie) nu are cum sa stea cu el, nu ma credeati... Ce mare lucru?! Cand te casatoresti, iti asumi niste responsabilitati si faptul ca anumite lucruri se vor schimba. El nu a inteles asta. Nu are niciun leu in buzunar si nu a avut. Eu l-am intretinut (…) O sa stea la sora pe al carui sot l-a dat afara din firma!? Asta n-are bani sa treaca strada si el se stabilea la Miami...”a scris Carmen Plesea pe pagina sa de socializare la acel moment.

Costin Mărculescu a avut probleme financiare grave în ultimii ani

Problemele financiare ale lui Costin Mărculescu erau cunoscute de toți apropiații. Executat silit de bancă pentru un credit nerambursat, dar și cu firma sa artistică în faliment, Costin Mărculescu a fost nevoit să vândă tot, de la vila sa din Pipera, la terenuri, mașini, bijuterii. Despre casa din Pipera, care ar fi fost cumparata chiar de fosta contabila a firmei lui Marculescu, Mara Banica a dezvaluit ca acesta ar fi rugat-o in cateva randuri sa-l duca sa o mai vada.

Problemele financiare ale lui Costin Marculescu au continuat si dupa ce a vandut cam tot ce se putea. Locuia acum intr-un apartament situat la etajul 8 al unui bloc din Bucuresti, statea singur, doar cu un catel pe care-l culesese de pe strada in urma cu doi ani. Iar la intretinere avea datorii de peste 12.000 de lei.

Familia lui Costin Marculescu! Avea un tata batran si o sora, Minerva

Costin Marculescu avea o sora, o nepoata, un tata batran si cativa fini de care era extrem de apropiat. Chiar daca in trecut, Carmen Plesea spunea ca Marculescu i-ar fi dat cumnatului sau o lovitura puternica, se pare ca acum actorul era apropiat de familia sa. In urma cu doar o luna, Marculescu posta o fotografie de la aniversarea tatalui sau, in care aparea alaturi de parintele sau, dar si de nepoata si de cumnatul sau.

"Astazi 14 mai este ziua de nastere a tatalui meu, care implineste 82 de ani! Eu si sora mea Minerva ii dorim sanatate si viata lunga. Aici cu nepotica noastra Simona Ionascu si cumnatul meu George. La multi ani tati. Te iubim", este mesajul lui Costin Marculescu langa fotografia in care apare cu familia sa.