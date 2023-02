In articol:

Au trecut 3 ani de la moartea designerului Karl Lagerfeld. Între timp, Choupette, pisica birmaneză a designerului, duce o viață de lux într-un apartament din Paris, în apropiere de râul Sena.

Frumoasa felină a rămas în grija bonei sale, Francoise Cacote, fosta menajeră a lui Karl Lagerfeld. Choupette a devenit o influenceriță de succes și are peste 130 de mii de urmăritori pe Instagram.

Pe lângă faptul că este o pisică răsfățată, căreia nu îi lipsește nimic, Choupette are un program încărcat și multe contracte de modă de onorat. Francoise este cea care se ocupă de îngrijirea faimoasei pisici, dar și de administrarea contului ei de Instagram.

Choupette s-a născut pe 15 august 2011. Aceasta este o pisică birmaneză albastră, care a fost animalul de companie al creatorului de modă german Karl Lagerfeld din jurul Crăciunului 2011 până la moartea lui Lagerfeld, la 19 februarie 2019, la vârsta de 85 de ani.Pisica a aparținut inițial modelului francez Baptiste Giabiconi, însă acesta i-a oferit-o cadou lui Karl de Crăciun, în anul 2011.

Ce mai face Choupette, pisica influencer care a moștenit averea lui Karl Lagerfeld [Sursa foto: shutterstock]

Choupette a moștenit o avere de aproximativ 200 de milioane de dolari după moartea designerului

Karl Lagerfeld a murit la vârsta de 85 de ani, în urma unor complicații apărute din cauza cancerului pancreatic de care suferea. Acesta nu a avut copii, iar Choupette a fost una dintre marile lui iubiri. Astfel, designerul a hotărât ca după moartea lui, felina va moșteni aproximativ 200 de milioane de dolari.

În 2013, Karl Lagerfeld a spus că s-ar căsători cu Choupette, dacă ar fi legal. El a mărturisit că pisica este „sufletul său pereche”. Choupette a moștenit o mare parte din averea designerului.

Lagerfeld a conceput o întreagă colecție de modă dedicată pisicii sale, numită „Chouppette in Love”, iar casa de modă de lux a lui Lagerfeld, Chanel, a scos o colecție haute couture inspirată de ochii ei. De asemenea, ea a fost chiar subiectul unei cărți din 2014 numită „Chouppete: The Private Life of a High-Flying Fashion Cat”.

Surse: vogue.fr, cnn.com