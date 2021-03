Ce mai face Elena Ionescu, câștigătoarea Survivor România 2020

In articol:

Elena Ionescu a câștigat admirația publicului Survivor România datorită determinării sale și a modului în care a făcut față provocărilor grele din jungla Dominicană. Deși era o cântăreață cunoscută înainte de participarea la show-ul sportiv de la Kanal D, telespectatorii au descoperit caracterul frumos al acesteia și au susținut-o până la final.

După ce a reușit să câștige Survivor România 2020, Elena Ionescu s-a dedicat copilului său, dar și carierei. În prezent, cântăreața este activă în mediul online, acolo unde este mai facil să se exprime, pentru că odată cu pandemia de coronavirus, multe dintre proiectele sale muzicale au fost puse pe pauză.

Elena Ionescu este preocupată de modul în care arată, iar recent și-a făcut o nouă intervenție de înfrumusețare. Ea a postat pe contul personal de Instagram că urmează un plan de proceduri la nivelul feței, iar prima dintre acestea i-a modelat zona mandibulară.

„Am fost în vizită la doctorul Delbani, un medic tânăr, super profesionist, alături de care am stabilit o serie de proceduri pe care urmează să le fac la nivelul feței. Consider că orice femeie trebuie să aibă grijă de felul în care arată. Prima intervenție pe care am făcut-o a fost #jawline, o procedură care îți conturează zona mandibulară. Sunt foarte încântată de rezultat și abia aștept să vă arăt următoarele intervenții”, a scris Elena Ionescu pe Instagram.

Câștigătoarea Survivor România 2020 a declarat în cadrul unui emisiuni că este pregătită să înceapă o nouă relație și a dat câteva indici despre cum trebuie să fie viitorul său de partener de viață pentru a o cuceri. Elena Ionescu susține că își dorește lângă ea un bărbat sufletist, cu credință și că nu este atât de interesată de aspectul fizic.

„Mă mai iubește și pe mine din când în când cineva. Un bărbat inteligent, asta face pe toate în general, să știe să se descurce din toate punctele de vedere. Să nu fie foarte frumos că și frumusețea asta este trecătoare și sufletul este mai important decât frumusețea, am ajuns la concluzia asta. Vreau să fie un om sufletist, un om cu credință, să aibă niște principii, că despre asta este vorba”, a declarat Elena Ionescu.

Elena Ionescu este câștigătoarea sezonului 1 Survivor România, artista reușind să adune cele mai multe voturi din partea publicului. După cinci luni în care a luptat zi de zi pentru supraviețuire, Elena Ionescu a demonstrat că este puternică fizic, dar și psihic.

Preferata publicului, artista a primit cele mai multe voturi, titlul de Survivor și a obținut trofeul competiției. Elena Ionescu a încasat și un cec consistent în valoare de 250.000 de lei. „Nu îmi vine să cred nici acum, nu mă mai pot ține pe picioare. Vreau să dedic acest trofeu publicului, căci este al lor.

Mi-am luat în brațe copilul, l-am pupat, l-am simțit cât de tare a fost alături de mine. Îmi era teamă că nu o să mă mai recunoască. Vrea să se joace mereu cu mine, e o minune! Nu am încă forță să mă adun, atât de emoționată mă simt. Nu am simțit așa emoții nici când am urcat pe scenă”, a mărturisit Elena Ionescu, după Marea Finala Survivor sezon 1.

Câștigătoarea Survivor România 2020 a făcut dezvăluiri șocante după terminarea emisiunii. Cârtăreața spunea că lipsa somnului din jungla Dominicană au afectat-o pe termen lung. „Toate dereglările hormonale trăite acolo și-au pus amprenta asupra organismului nostru.

Oamenii nu pot să înțeleagă că nu poți să dormi o noapte întreagă acolo, nu știu, adică acele opt ore normale, nu se întâmpla niciodată să te odihnești atât indiferent cât de obosit erai, era imposibil să te odihnești. Erau zgomote, în plus, eu am o problemă cu lumina. Când răsare soarele, probabil obișnuită să cânt noaptea în cluburi, sunt cumva dereglată în partea asta cu somnul.

Stresul, toți anii ăștia în care am trăit în această industrie au creat o oboseală în mine, iar organismal meu reacționează destul de prost când percepe o undă de lumină. Nu pot să dorm dacă nu este beznă complet, nu pot să închid ochii”, a dezvăluit Faimoasa.

