Ce mai face Hannelore, fosta iubită a lui Bogdan Ionescu. „M-a înșelat, din nou, cu un prieten de-ai mei și acolo s-a terminat. De atunci, pentru mine Hannelore nu mai există, și nici el.”

Ce mai face Hannelore, fosta iubită a lui Bogdan Ionescu. Hannelore și Bogdan se numără printre cele mai cunoscute și controversate cupluri de la Insula Iubirii. La scurt timp după emisiune, cei doi au făcut nunta, dar relația nu a mai durat mult, cauza despărțirii fiind infidelitatea Hannelorei.

Iată ce mai face și cum arată Hannelore în prezent!

Ce mai face Hannelore, fosta iubită a lui Bogdan Ionescu. După despărțire, atât Hannelore, cât si Bogdan au făcut schimbări radicale în viețile lor.

Bogdan Ionescu joacă în przent rolul de ispită la Insula Iubirii, după ce a suferit o schimbare de look radicală: și-a lăsat barbă și părul mai lung, și-a făcut tatuaje și și-a schimbat stilul vestimentar.

Hannelore a încercat și ea să-și schimbe look-ul după despărțirea de Bogdan și s-a vopsit brunetă, uimindu-și toți urmăritorii de pe rețelele de socializare. Tânăra a revenit însă la culoarea sa obișnuită după puțin timp.

Pe lângă schimbarea de look, Hannelore a făcut schimbări importante și pe plan sentimental. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a dezvălui că este împreună cu un alt bărbat. Noul ei partener se numește Claudiu Darabut și este fost polițist.

Hannelore pare foarte fericită cu noul său partener, cu care nu ezită să se afișeze pe rețelele de socializare, unde nu se sfiește să-i facă declarații de iubire.

„Nu ştiu unde duce drumul meu, dar merg mai bine când te ţin de mână.

Love you to the moon and back", e una dintre declarațiile de iubire pe care Hannelore i le-a făcut iubitului ei.

„M-a înșelat, din nou, cu un prieten de-ai mei și acolo s-a terminat. De atunci, pentru mine Hannelore nu mai există, și nici el."

Bogdan Ionescu si Hannelore au fost concurenți în Sezonul 4 din Insula Iubirii

Hannelore și Bogdan Ionescu sunt cunoscuți de la participarea lor în sezonul 4 din Insula Iubirii, unde s-au numărat printre cele mai controversate cupluri.

După finalizarea show-ului, cei doi s-au căsătorit la scurt timp, dar căsnicia nu a durat și s-a ajuns la divorț. Cauza despărțirii ar fi fost infidelitatea Hannelorei, după cum a povestit Bogdan acum ceva timp.

„După ce ne-am întors de la „Insula Iubirii’, am stat vreo două luni, după care ne-am împăcat și am avut nunta. Dar după șase luni de la nuntă m-a înșelat cu un tip din București. Eu am descoperit (n.r. – infidelitatea) cu ajutorul unei prietene de-ale ei, care mi-a sugerat să mă uit în telefonul ei. Așa am descoperit că avea un bilet de avion pentru a pleca în București.

După aceea ne-am despărțit și nu a vrut să divorțăm la notar timp de un an. Am stat căsătoriți în tot acest timp, după care ne-am regăsit și ne-am împăcat. Cred că am făcut-o (n.r. – ne-am împăcat) din singurătate și din prostia mea", spunea Bogdan Ionescu de la Insula Iubirii pentru cancan.ro.

Bogdan Ionescu a mărturisit că Hannelore nu a călcat strâmb numai o dată, ci de mai multe ori. El susține că Hannelore l-a înșelat cu un prieten, gest care a pus capac definitiv legăturii dintre cei doi.

„După aceea m-a înșelat, din nou, cu un prieten de-ai mei și acolo s-a terminat. De atunci, pentru mine Hannelore nu mai există, și nici el. Deci, persoana cu care ea este acum împreună a fost prietenul meu.”, a mărturisit Bogdan, conform cancan.ro.