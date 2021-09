In articol:

Ce mai face Sidonia, văduva lui Dan Spătaru. Artistul a părăsit scena vieții în urma cu 17 ani, mai exact, pe 8 septembrie 2004.

Dan Spătaru a fost căsătorit cu Sidonia Spătaru în perioada 1974- 2004.

Ce mai face Sidonia, văduva lui Dan Spătaru

Dan Spătaru a murit în urmă cu 17 ani, la data de 8 septembrie 2004, iar în urma sa a rămas, Sidonia Spătaru, femeia care i-a fost alături artistului întreaga viață.

Sidonia, văduva lui Dan Spătaru[Sursa foto: Facebook]

Sidonia Spătaru, văduva lui Dan Spătaru, a suferit mult când i-a murit soțul, iar de atunci a dezvoltat o depresie, dar și alte probleme de sănătate, printre care probleme cu coloana și o operație de hernie de disc.

În perioada pandemiei, Sida Spătaru, fosta balerină, a petrecut mai mult timp în casă, dar a trecut și printr-o intervenție chirurgicală.

”În tot acest timp, am stat mai mult în casă. Anul acesta am fost la fosta mea colegă, Gina Tătaru, în Sicilia, la Siracusa.

A fost mai frig ca niciodată și nu prea mi-a priit din cauza piciorului. Din cauza unui nerv, nu simțeam laba piciorului. Și acum stau în casă de două luni, pentru că nu pot să merg. Am fost la Spitalul Militar unde mă voi opera de hernie de disc, la medicul la care s-a operat și Dan. Sunt pe mâini bune. E operația, de aceea sunt așa agitată. Nu este o operație ușoară.Cred în Dumnezeu, sunt un bun creștin și cred că va fi bine, iar recuperarea trebuie să o fac undeva aproape de casă, să nu merg mult”, a declarat Sida Spătaru, anul trecut, pentru click.ro

Sidonia, văduva lui Dan Spătaru[Sursa foto: Facebook]

Sidonia Spătaru se luptă cu depresia

Sidonia Spătaru, văduva regretatului artist Dan Spătaru, se luptă cu depresia și singurătatea de când marele cântăreț a murit.

”Eu sunt un om activ, dar când te vezi la pat nu e bine. Toată viața mea am fost un om activ. Cum să pot face ceva într-un picior? Situația aceasta m-a dat peste cap. Și așa sufăr de o depresie încă de când a murit Dan. Acum, ea s-a accentuat. Nu mai am un moral bun, văd negru totul… Pe 8 septembrie se împlinesc 16 ani de când a plecat soțul meu. Singurătatea mă apasă de când s-a dus el… Nu știam cum se manifestă depresia. Nu suportam nimic, nici televizor, nu am știut că e atât de rea boala aceasta. Dacă ajungi la urgență îți dă două pastile și dormi. Trebuie să mergi la psihiatru să-i povestești din copilărie, că poate de acolo sunt problemele și apare când ești adult. Mai ales că nu se manifestă la toată lumea la fel. Celor care sunt în situația aceasta eu le recomand să se monteze, să meargă în parcuri și să se înconjoare de oameni pozitivi. Cu depresia am plâns în fiecare zi. Însă două săptămâni cât am fost la Gina în Italia nu am știut ce e aia depresie. Ea este și foarte pozitivă și nici nu ai timp să te plictiselti cu ea”, a mai spus văduva lui Dan Spătaru pentru sursa citată.

Văduva lui Dan Spătaru îi îndeamnă pe toți cei care se luptă cu depresia să caute ajutor de specialitate și să nu se lase pradă bolii.

”Dacă depresia e mare nu poți să ieși nici afară. Îți tremură stomacul, ai vrea să dormi, nu poți… este o amestecătură… Treci prin niște faze. Cei care trec prin așa ceva trebuie să meargă la doctor, de la primele semne, să nu stea cu ea. Primul lucru este să se ducă la un medic de specialitate, să nu lase boala să meargă mai departe. Dacă stai așa și zaci e foarte greu”, a mai spus fosta balerină.

De ce a murit Dan Spătaru

Dan George Spătaru s-a născut la 2 octombrie 1939, în Aliman, Constanța. Artistul a murit la data de 8 septembrie 2004, în București, în urma unui infarct.

În anul 1972, Dan Spătaru a cunoscut-o pe Sidonia la "Teatrul Fantasio" din Constanța, prin intermediul marelui actor de comedie Jean Constantin. Cei doi s-au căsătorit în anul 1974 și au avut un copil, Dana. După mărturiile soției sale, Sida, Dan Spătaru a fost „familist convins” și „un model de tătic”.

Cântărețul a lăsat în urma sa slagăre nemuritoare precum: „Țărăncuță, țărăncuță”, „Nici o lacrimă”, „Nu-ți șade bine când plângi”, „Nu m-am gândit la despărțire”, „Oare, oare, îți pare rău”, „În rândul patru”, „Drumurile noastre” și multe alte hituri.