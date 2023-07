Ce mai face Silvia Stanciu, fosta iubită a lui Dan Matei Agathon. Cei doi s-au iubit o lungă perioadă

In articol:

Ce mai face Silvia Stanciu, fosta iubită a politicianului Dan Matei Agathon? Blondina și fostul ministru s-au iubit mai bine de 10 ani, deși el era căsătorit cu acte din 1971.

Ce mai face Silvia Stanciu, fosta iubita a politicianului Dan Matei Agathon

Silvia Stanciu, pe numele său de scenă Sylvie, este una dintre cele mai frumoase și atrăgătoare blondine din showbiz-ul românesc. Tânăra îi lasă fără suflare pe toți bărbații care o admiră, însă, după cum spune chiar ea, în ultimii ani nu a avut prea mult noroc pe plan sentimental.

Silvia Stanciu a format o relație cu politicianul Dan Matei Agathon, în timp ce acesta era căsătorit încă din anul 1971 și avea și un fiu. Deși nu au confirmat niciodată relația, amanții nu au fost prea discreți, lăsând la vedere iubirea dintre ei.

Acum, blondina este într-o relație de mai bine de 5 ani și spera ca Dumnezeu să o ajute și să îi ofere cât mai mult noroc la capitolul „dragoste”, întrucât ultimii ani au fost exact așa cum spera și își dorea.

”Au fost perioade lungi în viața mea în care nu am avut iubit, nu din lipsa de pretendenți, ci pentru că eu fac alegeri rar.

Nu consider că trebuie să sari dintr-o relație în alta, să ai neapărat pe cineva, doar ca să nu fii singură. Mie nu îmi place să fac declarații despre viața mea personală, dar, dacă m-ați întrebat, recunosc, 2018 a fost un an "cu iubire" pentru mine, iar acum e la fel. Am rezolvat cam tot ce mi-am propus în viață, singură. La capitolul "dragoste" însă, e mereu nevoie de voință a 2 persoane.

Să dea Dumnezeu să fie împlinire, fericire, iubire în viață mea și de azi înainte, așa cum va doresc și vouă. Sunt lucruri pe care nu le putem cumpăra, influență, aduce cu forță în viață noastră. Este cum vrea Dumnezeu!”, a recunoscut în urmă cu ceva timp Silvia Stanciu, pentru kanald.ro.

Citește și: A murit Dan Matei Agathon, fost ministru al Turismului în Guvernul Năstase! Anunțul a fost făcut cu puțin timp în urmă

Ce mai face Silvia Stanciu, fosta iubită a lui Dan Matei Agathon. Cei doi s-au iubit o lungă perioadă [Sursa foto: Facebook]

Silvia Stanciu s-a iubit cu Dan Matei Agathon

Acum în vârstă de 43 de ani, Silvia Stanciu a avut o relație amoroasă cu fostul ministru Dan Matei Agathon, care a durat mai bine de un deceniu.

În anul 2006, au apărut primele informații despre relația lui Dan Matei Agathon cu Silvia Stanciu. Presa vremii remarca faptul că frumoasa blondă a intrat în viața fostului ministru după ce acesta s-a despărțit de creatoarea de modă Nora Balanica.

Relația dintre Dan Matei Agathon și Nora Balanica fusese una serioasă, care a durat 10 ani, însă se pare că s-a încheiat din cauza geloziei intense a femeii asupra unei membre a trupei Trident. Această poveste de iubire a fost subiectul de interes pentru presă și a atras atenția opiniei publice de la acel moment.

Deși nu au confirmat sau infirmat niciodată relația, Dan Matei Agathon și Silvia Stanciu a u fost văzuți în repetate rânduri împreună, în ciuda căsniciei pe care fostul ministru o avea cu Otilia Dan.

Citește și: Prezentatoarea tv Silvia Stanciu si-a innebunit fanii cu aparitiile ei! FOTO

Dan Matei Agathon s-a stins din viață

Joi, o tristă veste a îndoliat opinia publică, anunțând decesul fostului ministru al Turismului în Guvernul Năstase, Dan Matei Agathon. Anunțul a fost făcut de către Alin Burcea, prim-vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România (ANAT). Dan Matei Agathon s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani.

„Astăzi (n.r. – joi, 20 iulie) s-a stins din viață fostul Ministru Dan Matei Agathon, pe care îl consider unicul ministru din ultimii 33 de ani!

Am avut onoarea să lucrez doi ani cu el și pot să vă spun că a fost un om într- adevăr pasionat de această mare industrie a României! Odihnește-te în pace, prietene!”, a postat, Alin Burcea, pe pagina sa de social media Facebook.