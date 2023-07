Ce mai face Simona Sensual, după mai bine de 10 de când nu a mai apărut pe micile ecrane? Este schimbată radical și excelează pe plan profesional

In articol:

În urmă cu mai bine de 10 ani, Simona Sensual se număra printre cele mai dorite femei din România, fiind o apariție extrem de controversată. La momentul acela, despre ea s-au spus vrute și nevrute, dar nu a ascultat de gurile rele și și-a văzut de drum, atingând în prezent culmile succesului, dar nu în televiziune, așa cum toți se gândeau că își dorește o carieră, ci în afaceri.

Mai precis, tânăra s-a inspirat din străinătate și și-a deschis o cafenea, începând asta în București, însă vrea să se extindă și în alte zone de la noi din țară.

”Am început de curând, în București, cu o cafenea. Mai am două construcții modulare, dar le-am depozitat undeva. Încă nu le-am deschis. La ora actuală, eu merg pe linia de vânzare, produc și vând, acum, vreau să iau și din altă parte. (...) ”La peste un milion de euro m-aș gândi s-o vând. Dar acum, cu siguranță nici nu mă gândesc. Vreau să ajung la o asemenea cifră, poate aș da-o atunci. Dar mai e până acolo. Poate într-un an, poate doi, cine știe”, a declarat Simona Sensual, în urmă cu ceva timp.

Mai mult, fosta vedetă TV a ținut chiar să explice puțin conceptul cafenelei sale, spunând că este o locație diferită față de cele obișnuite, căci clientul are posibilitatea de a-și realiza cafeaua după bunul plac.

”Îmi place foarte mult ceea ce fac, îmi place activitatea în sine. Am fost peste tot, prin țară, dar și la Chișinău. Pentru că am descoperit o prăjitură specială, cu un gust, nu știu cum să spun, moldovenesc. Clientul își creează singur cafeaua. Ai ce alege, dintr-o gamă variată”, mai spunea Simona Sensual.

Simona Sensual are de gând să se mute în Franța

Simona Sensual nu doar că și-a schimbat perspectiva și obiectivele când vine vorba de carieră, dar aceasta și-a schimbat chiar și înfățișarea. Dacă înainte publicul larg o cunoștea drept o blondă focoasă, aceasta a trecut în cealaltă extremă, în prezent fiind brunetă.

Mai mult, tânăra chiar se gândește intens la o posibilă mutare peste hotare, mai precis în Franța, fapt pe care l-a dezvăluit recent, în cadrul unui interviu.

„Cred că o să îi fac fericiți pe mulți dacă plec. A fost o glumă așa, dar cred că lupta mea cea mai mare a fost să ajung la cea mai bună versiunea a mea dincolo de profituri, afaceri. Acum, cred că am ajuns să mă bucur de tot ceea ce îmi oferă viața, să o îmbrățișez așa cum inima deschisă și cu tot ce se întâmplă în viață și lucrurile se pot schimba, ca să realizăm că tot ceea ce ne-am chinuit să realizăm ani de zile chiar a devenit posibil și real.(...) Mă duc în Franța, aproape și cred că acolo este cel mai bine(...) Cred că acolo va fi o altă fază, deci probabil că da. Există o persoană. A venit o persoană care m-a făcut să spun că da, renunț. Asta încercam să spun, că lucrurile se pot. Chiar pot să spun că vreau să renunț, să plec din țară pentru o persoană” , a dezvăluit Simona, pentru un post TV.

