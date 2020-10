Ce mânâncă, de fapt, Anamaria Prodan în fiecare zi. Cum arată meniul agentului FIFA

Anamaria Prodan

Anamaria Prodan este una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul românesc. În ultima perioadă, soția lui Laurențiu Reghecampf a reușit să slăbească enorm, iar pe lângă acest fapt a adoptat și un nou stil vestimentar. Pentru prima dată, Anamaria a dezvăluit ce mănâncă în fiecare zi, dar și care e secretul siluetei perfecte.

Ce mânâncă, de fapt, Anamaria Prodan în fiecare zi?

Anamaria Prodan a slăbit miraculos. În doar 8 luni de zile, impresara a reușit să slăbească 17 kilograme. Însă, se pare că această siluetă de invidiat a necesitat multă răbdare și ambiție. Astfel, vedeta susține că a consumat trei litri de apă pe zi, a mâncat salate de castraveți și pește cam o dată pe zi și a făcut mult sport. După cum declară aceasta, a fost destul de atentă cu alimentația și și-a dorit destul de mult să ajungă la greutatea dorită.

„Am fost destul de atentă cu alimentaţia. Mi-am dorit să slăbesc, să mă simt bine, dar am avut grijă să nu exagerez cu chestii nesănătoase. Am mâncat salate de castraveţi şi peşte cam o dată pe zi, am avut grijă să consum în jur de trei litri de apă, iar mişcarea a avut un rol esenţial. Mi-am făcut timp să ajung la sală de câteva ori pe săptămână, deşi am un program destul de aglomerat.

Bineînţeles, procedurile şi tratamentele corporale au avut şi ele un aport important în demersul meu de a ajunge la greutatea aceasta: masajul, remodelarea corporală cu aparate de ultimă oră au fost doar câteva dintre acestea”, a declarat Anamaria Prodan.