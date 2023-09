Ce mașină de fiță conduce Oana Mizil! Se vede că fosta iubită a lui Marian Vanghelie se respectă. WOWbiz are dovada | EXCLUSIV

In articol:

Oana Mizil pare că renaște, după relația tumultoasă pe care a avut-o cu Marian Vanghelie. Aceștia au fost împreună timp de 11 ani, iar la finalul anului trecut s-au despărțit. Deși nu pare să mai existe cale de împăcare, cei doi au păstrat legătura, de dragul fetiței lor.

Oana Mizil și-a etalat mașina pe străzile Capitalei

După ce a renunțat la politică, Oana Mizil a ales să se lanseze în afaceri și să se concentreze asupra vieții ei, dar și a fiicei sale.

Oana Mizil este acum o afaceristă cu acte în regulă. După despărțirea de Marian Vanghelie parcă a înflorit. Paparazzi WOWbiz au surprins-o la volanul mașinii sale, care este superbă, demnă de o doamnă, așa cum este Oana Mizil.

Vorbim despre un bolid lung, negru lucios, care fură privirile celor din trafic. Până și la volan este activă în afaceri, fiind aproape non-stop cu telefonul la ureche. Bineînțeles că nu în mers, ci doar în parcare, Oana Mizil respectând legile. Aceasta nu era singură în mașină, ci încă o prietenă și doi câini. Cu toată gașca, fosta iubită a lui Marian Vanghelie a pornit la drum cu mașina ei de fiță.

Citeste si: Ai tensiune mica? Ce cauze sunt si cum trebuie sa actionezi

Citeste si: Polițist în uniformă, filmat când sărută o femeie și apoi se urcă alături de ea pe bancheta din spate a mașinii. VIDEO- stirileprotv.ro

Oana Mizil, planuri mari după despărțirea de Marian Vanghelie

După despărțirea de Marian Vanghelie, Oana Mizil și-a înecat amarul în...afaceri

și credință. Pe lângă proiectele sale profesionale, fostul politician s-a apropiat de divinitate mai mult ca niciodată.

„Mă declar o persoană optimistă. Și norocoasă, fiindcă în lunile aparte care au trecut în ultima vreme au fost alături de mine oameni dragi, precum mama mea sau prieteni apropiați, care m-au ajutat să trec peste clipele mai dificile. Ăsta e și motivul pentru care am decis ca din toamnă să dedic și un proiect de business personal, căruia vreau să-i dau viață cel mai târziu la finele acestui an! Am ales să merg pe calea credinței de la un anume moment al vieții mele. Nu mi-am propus să comentez vreodată cele consumate cândva în viața mea, fiindcă cred că așa ceva ține de natura cea mai intimă a ființei mele. Inima mea nu se închide în fața iubirii cu una, cu două. Numai că cheița, ca să spun așa, nu e la mine, e la Dumnezeu! Dacă va fi să se întâmple și să mai treacă iar trenul prin gara mea, voi fi atentă. Dar nu e cazul, în prezent. Sunt doar o mamă care-și crește fetița cu atenția unei mame normale”, a declarat Oana Mizil, pentru Cancan.ro.

Citeste si: „Minune de fetiță!” Armin Nicoară a dat vestea cea mare! Fanii artistului au așteptat acest moment cu nerăbdare- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 7 septembrie 2023. Ce sărbătoare este joi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Trei dintre membrii formației Șuie Paparude, transportați la spital în urma unui accident rutier- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!