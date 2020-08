Nicolae Guță, are mașini scumpe dar nu le folosește

Nicolae Guță deține mașini scumpe și a plătit zeci de mii de euro pe fiecare din ele, însă preferă să meargă cu o Dacia Logan autohtonă. Adică nu BMW, nu Mercedes, nu Aston Martin, nu Lamorghini sau Bugatti ci... DACIA. Guță nu face acest lucru pentru că este patriot ci pentru că este un tip foarte practic și vede într-o mașină doar un mijloc de locomoție rapid, nu mai mult.

Nicolae Guță a dat sute de mii de euro pe mașini de lux dar merge cu Dacia

"Guță are mașini nemțești de câteva sute de mii de euro, dar le conduce foarte rar. Are în schimb trei mașini Dacia, una Solenza, încă una model mai vechi și un Logan, pe care le șofează prin țară. Nicolae spune că patria asta are drumuri așa proaste și șoferi neatenți și chiar inconștienți, așa că nu merită să ieși cu o bijuterie pe patru roți pe șosele, că sunt riscuri foarte mari să ți-o bușească cineva. Și, în plus, Daciile lui de suflet au valoare sentimentală. Îi amintesc că a plecat de jos, din sărăcie și s-a zbătut pentru fiecare leuț pe care l-a câștigat", a declarat un apropiat al lui Nicolae Guță pentru WOWbiz.ro cu ceva vreme în urmă.

Guță merge cu Dacia Logan

Nicolae Guță nu a fost niciodată pasionat de mașini, însă copiii lui da. Unul dintre fiii lui Nicolae Guță chiar are o afacere cu mașini, pe care le importă din străinătate și le vinde la Petroșani. Practic, Guță ar putea să vină și să-și aleagă orice mașină și-ar dori din parcul auto al fiului său, însă nu-l interesează nici un pic acest aspect.

Guță, mai pasionat de case decât de mașini

Iar dacă Nicolae Guță este atât de puțin interesat de mașini scumpe și care, fiecare să coste foarte mult, nu același lucru se poate spune și despre case. Guță deține un adevărat imperiu imobiliar în Petroșani și București dar și pe litoral, acolo unde deține, de asemenea, câteva apartamente. Încă de când a debutat în muzică, Nicolae Guță a visat să contruiască câte o casă pentru fiecare copil al său și, în mare parte, a și reușit acest lucru. Nicolae Guță are 12 copii recunoscuți.