Ce mesaj a primit Elon Musk, în timp ce se afla în România? A făcut imediat public e-mailul: „Este real. Ai 30 de zile la dispoziție”

In articol:

Elon Musk a stârnit controverse în rândul românilor după ce s-a aflat că organizează o petrecere de Halloween la Castelul Bran cu sute de invitați, miliardari și alte persoane importante de pe covorul roșu. Chiar în timp ce se afla în țar noastră, a dezvăluit ce mail a primit pe Twitter, după ce a intrat în posesia companiei.

Elon Musk este, acum, deținătorul companiei Twitter. Nu a putut să nu se amuze de mesajul pe care l-a primit pe mail, chiar de la compania pentru care a plătit 44 de miliarde de dolari. Fondatorul Tesla a dezvăluit în cadrul unei postări pe Twitter că a primit un mail generat automat, însă care i-a stârnit amuzamentul.

Citeste si: Andrei Ciobanu, luat la rost de o chelneriță. De ce s-a supărat ospătărița pe comediant: „În română e cum zic eu”

În mailul pe care Elon Musk l-a făcut public era menționat că ar trebui să urmeze un curs numit „Mannaging Twitter 101”, pentru a-l învăța cum se fie un manager bun pentru compania lui, alocându-i și un termen limită pentru a face cursul.

„Tocmai am primit acest e-mail de la Twitter. Acesta este un e-mail actual, real, care a fost generat automat.”, a scris Elon Musk.

Citeste si: Istoria castelul Bran și mitul contelui Dracula- kfetele.ro

Citeste si: Zeci de mascaţi au înconjurat proprietatea interlopului Adrian Corduneanu! EXCLUSIV, FOTO, VIDEO- bzi.ro

„Hey, Elon,

Este timpul să începi Mannaging Twitter 101

Twitter (M101) acoperă și ce înseamnă să fii un manager bun la Twitter, arătându-ți cum să creezi oportunități de impact, să-ți ajuți urmăritorii să se dezvolte și să demonstrezi grija pentru echipa ta.

Psst... ai doar 30 de zile la dispoziție pentru a finaliza acest curs obligatoriu. După ce îl termini, te vom înscrie în Managing Twitter 201”, se arată în emailul primit de Elon Musk.

Citeste si: Dieta cu care Elon Musk a slăbit 10 kilograme! Miliardarul a explicat totul pe Twitter

Just received this email from Twitter. This is an actual, real email that was autogenerated 🤣🤣 pic.twitter.com/7DQp4sNINX