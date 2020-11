Ce mesaj i-a trimis Andreea Pirui, Biancăi după despărţirea de Livian! S-a aflat abia acum

In articol:

Scandalurile dintre cuplurile Andreea Pirui - Marius şi Bianca - Livian au fost frecvente la Puterea Dragostei. Aşa că pe nimeni nu a mirat faptul că după întoarcerea în ţară nu au mai vorbit şi nici atât să se întâlnească. Mai mult chiar, atât Livian cât şi Bianca au spus că Andreea Pirui nu va rămâne împreună cu Marius. Iar declaraţiile lui Livian veneau chiar în perioada în care Andreea și Marius îşi anunţau logodna.

Însă, acum, după despărţirea de Marius, Andreea a fost cea care a făcut o mărturisire. Deşi despre Andreea s-a spus că ea ştia încă de când erau la Puterea Dragostei că Livian are o altă iubită, blonda nu a vrut să comenteze acest lucru. Însă Andreea crede că şi Bianca îşi dăduse seama de acest lucru în ultima perioadă a relaţiei cu Livian, dar nu a vrut să creadă. Pe de altă parte, Andreea a mărturisit că ea i-a trimis un mesaj Biancăi după despărţirea de Livian. ”I-am trimis un mesaj şi i-am spus să fie tare”, a spus Andreea Pirui într-un live pentru pagina de Facebook Wowbiz.ro

La Puterea dragostei, Andreea Pirui și Bianca s-au certat de multe ori[Sursa foto: captura Kanal D]

Cum a comentat Bianca despărțirea Andreei Pirui de Marius

Acum, şi Andreea Pirui şi Marius s-au despărţit. Săptămâna trecută, când Andreea a venit la Bucureşti la iubitul său, cei doi au luat decizia să se separe, fiecare să meargă de acum pe drumul său.

La rândul ei şi Bianca a comentat despărţirea Andreei de Marius. ”Nu vreau să spun că mă așteptam, pentru că eu mă așteptam să se întâmple mai repede, însă au demonstrat că nu s-au despărțit din cauza emisiunii. Probabil au avut ei mai multe motive, nu le cunosc, însă de la început am considerat că nu se potrivesc, că nu sunt pe aceeași lungime de undă, tocmai pentru că nu-și doresc aceleași lucruri. Ea, din câte știu, își dorește o familie, își dorește copii.. Am auzit și lucrurile pe care le-a spus și am rămas șocată, precum că el nu i-a fost alături în anumite momente și e dezamăgitor… Dacă ea a pus punct, felicitări, bravo ei!”, a declarat Bianca pentru WOWbiz.ro.