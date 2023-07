Ce mesaj i-ar fi trimis Daniel Balaciu din închisoare Danei Roba? Make-up artistul și-a ieșit din minți și a reacționat dur: „M-a supărat foarte tare”

In articol:

Daniel Balaciu a ajuns după gratii, după ce și-a măcelărit cu un ciocan soția, de supărare ori din gelozie. Dana Roba a ajuns în comă la spital în urma loviturilor încasate în cap și la nivelul corpului.

Acum ea și-a revenit, urmează să mai facă și alte operații, în timp ce el își așteaptă sentința, căci un proces între cei doi încă soți este pe rol.

Dana Roba, enervată de mesajul soțului

Însă, de acolo de unde e, Daniel Balaciu se pare că i-ar fi trimis make-up artistului un mesaj. Prin intermediul unui om al legii, bărbatul i-ar fi mărturisit celei care l-a făcut tată de fete că este dispus să o ierte pentru distrugerea mariajului lor.

Ba mai mult decât atât, bărbatul i-ar fi sugerat chiar o împăcare și renunțarea la divorț, de dragul fetelor, ar fi precizat el.

În fața unui asemenea mesaj, fosta iubită a lui Nicolae Guță și-a ieșit din minți. Bruneta spune că nu a mai ținut cont de nimic și că l-a scos afară din casă până și pe polițistul care i-a transmis mesajul lui Daniel.

”Soțul meu a încercat să mă contacteze, mi-a transmis un mesaj prin domnul polițist care mi-a adus citația acasă, pentru un termen la tribunal. Mi-a zis așa: ”Soțul a zis că el oricum vă iartă și că ar fi bine să vă împăcați pentru fete, să renunțați la divorț”. M-am supărat foarte tare, l-am dat afară din casă: ”Să lăsați foaia aici și să ieșiți afară imediat! Eu nu am ce să-l iert, să-l ierte Dumnezeu. Nu s-a gândit ce gravă e situația?”, a spus Dana Roba, conform Playtech.

Ba mai mult decât atât, bruneta declară că soțul a și mințit în fața instanței, doar că ea are dovezi în acest sens și speră ca justiția să îi facă dreptate.

Căci numai ea și familia ei știu prin ce a trecut pe patul de spital și cât mai are de îndurat din cauza loviturilor primite.

”Eu am capul crăpat, mâinile în gips până la cot și dureri mari de picioare. Mi-a dat cu ciocanul, dar eu n-am luat 8 ciocane, am luat de fapt vreo 30 de ciocane. Prima oară a zis că m-a lovit de trei ori cu ciocanul, apoi, s-a sucit, dar eu, în total, am luat cel puțin 30 de ciocane. Când m-am internat de urgență, medicii m-au operat la cap, acolo erau problemele grave, dar mă doare foarte rău și piciorul, este negru de la lovituri, mi-a distrus tendoanele cu ciocanul, trebuie să fac un RMN, mă costă în jur de 1.400 de lei”, a mai spus aceasta.